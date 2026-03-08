Slušaj vest

Majka Filipa Živojinovića, Zorica Nakić saopštila je da će njihova porodica uskoro biti uvećana za još jednog člana. Naime, njen sin, košarkaš Mario Nakić čeka bebu sa izabranicom, teniserkom Lenom Karlovčan.

- Sa nestrpljenjem je čekamo - napisala je na Instagramu svekrva Aleksandre Prijović.

Teniserka je u poodmakloj trudnoći, ali tačan termin porođaja još nisu otkrili.

Inače, Mario ima 24 godine, a prvi put je podelio na mrežama fotografije sa devojkom pre dve godine na Dan zaljubljenih. Lena je od svog izabranika mlađa dve godine.

Mario je sin Zorice Nakić i Ive Nakića, nekadašnjeg košarkaša Partizana. Njih dvoje imaju i ćerku Ivu, a Zorica iz vanbračne zajednice sa Slobodanom Bobom Živojinovićem je dobila sina Filipa koji joj je sa suprugom Aleksandrom Prijović podario unuka Aleksandra i unuku Ariju.

Zorica izuzetno ceni Priju, ali i obrnuto i često hvale jedna drugu. Svekrva je snajki velika podrška, a svake godine joj javno čestita rođendan. Takođe je prisutna i na njenim koncertima.