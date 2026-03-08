Slušaj vest

Više od 7.000 ljudi ispunilo je u subotu, 7. marta, MTEL dvoranu Morača u Podgorici, gde su dve regionalne zvezde i dva bliska prijatelja, Saša Matić i Aco Pejović, priredili muzički spektakl za pamćenje.

Koncert je započeo Saša Matić, koji je već na početku podigao publiku na noge. Njegovi najveći hitovi nizali su se jedan za drugim, dok je publika horski pevala svaku pesmu.

Aco Pejović Foto: Milos Vracar/Zeljko Jankovic

Oduševljenje je nastavio Aco Pejović, koji je energičnim nastupom dodatno zagrejao atmosferu. Tokom više od tri sata vrhunske muzike, publika je uživala u hitovima koji su obeležili karijere ova dva umetnika.

Saša Matić Foto: Milos Vracar/Zeljko Jankovic

Inače, veliko interesovanje pokazali su i brojni mediji iz Crne Gore, koji su pratili ovaj spektakl koji je još jednom potvrdio da su Matić i Pejović najveće muške zvezde u regionu!

Ne propustiteStars"ZA NAS NIKADA NIJE BILO PREPREKA, MI MOŽEMO SVE" Saša Matić o detinjstvu i vaspitanju roditelja: Otac je bio autoritet i hvala mu...
Saša Matić
StarsSAŠU MATIĆA BILO SRAMOTA DA SNIMI DUET SA RADOM MANOJLOVIĆ: Ja, koji sam pevao "Kralj izgubljenih stvari", "Kad ljubav zakasni" da pevam to...
whatsapp-image-20240113-at-11.08.35-pm.jpg
StarsACO PEJOVIĆ KUPIO DUPLEKS U ZGRADI GDE KVADRAT KOŠTA 6.000 EVRA! Pevač bio jasan: "Ko nema posla šta ja da mu radim?"
Screenshot 2026-01-01 001705.png
StarsKAD VIDITE KOJE PESME OVE GODINE PUNE 20 GODINA, OSTAĆETE BEZ TEKSTA: Sve su ogromni hitovi i dalje se slušaju, za OVU ćete se baš iznenaditi
shutterstock-1060978712-copy.jpg

Saša Matić zapevao na koncertu u Šabanovu čast Izvor: MONDO/Đorđe Milošević