Više od 7.000 ljudi ispunilo je u subotu, 7. marta, MTEL dvoranu Morača u Podgorici, gde su dve regionalne zvezde i dva bliska prijatelja, Saša Matić i Aco Pejović, priredili muzički spektakl za pamćenje.

Koncert je započeo Saša Matić, koji je već na početku podigao publiku na noge. Njegovi najveći hitovi nizali su se jedan za drugim, dok je publika horski pevala svaku pesmu.

Oduševljenje je nastavio Aco Pejović, koji je energičnim nastupom dodatno zagrejao atmosferu. Tokom više od tri sata vrhunske muzike, publika je uživala u hitovima koji su obeležili karijere ova dva umetnika.

Inače, veliko interesovanje pokazali su i brojni mediji iz Crne Gore, koji su pratili ovaj spektakl koji je još jednom potvrdio da su Matić i Pejović najveće muške zvezde u regionu!