Milica Todorović iskoristila je Dan žena da se javno obrati nakon i pošalje snažnu poruku svim pripadnicama lepšeg i nežnijeg pola. Na svom Instagram profilu, Milica je podelila emotivne reči podrške koje u svetlu njene trenutne životne situacije imaju posebnu težinu.

"Neka vaša snaga bude prepoznata, vaš glas uvek saslušan, a vaši snovi poštovani, danas i svakog dana. Srećan Dan žena", napisala je pevačica, potpisavši se sa "Vaša Milica Todorović".

Ova moćna osmomartovska poruka izazvala je lavinu reakcija, budući da Milica o ocu svog deteta nikada nije želela javno da priča.

Osvanuo i prvi snimak na Tiktoku

Da je pevačica rešila da hrabro nastavi dalje, svedoči i njen prvi snimak na Tiktoku nakon porođaja, na kojem je vidimo skroz doteranu.

Ipak, pažnju su ukrali stihovi njene nove pesme koje je pevala: "Ko me je terao da te zavolim. Nije to bilo u planu, da svaku zagrlim manu...", a za koje mnogi fanovi ubeđeno komentarišu da su posvećeni upravo muškarcu sa kojim je dobila naslednika.

