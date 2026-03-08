Slušaj vest

Milica Todorović iskoristila je Dan žena da se javno obrati nakon i pošalje snažnu poruku svim pripadnicama lepšeg i nežnijeg pola. Na svom Instagram profilu, Milica je podelila emotivne reči podrške koje u svetlu njene trenutne životne situacije imaju posebnu težinu.

"Neka vaša snaga bude prepoznata, vaš glas uvek saslušan, a vaši snovi poštovani, danas i svakog dana. Srećan Dan žena", napisala je pevačica, potpisavši se sa "Vaša Milica Todorović".

Ova moćna osmomartovska poruka izazvala je lavinu reakcija, budući da Milica o ocu svog deteta nikada nije želela javno da priča.

Milica Todorović na meti Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, ATA Images, Printscreen/Instagrtam, printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

Osvanuo i prvi snimak na Tiktoku

Da je pevačica rešila da hrabro nastavi dalje, svedoči i njen prvi snimak na Tiktoku nakon porođaja, na kojem je vidimo skroz doteranu.

Ipak, pažnju su ukrali stihovi njene nove pesme koje je pevala: "Ko me je terao da te zavolim. Nije to bilo u planu, da svaku zagrlim manu...", a za koje mnogi fanovi ubeđeno komentarišu da su posvećeni upravo muškarcu sa kojim je dobila naslednika.

Ne propustiteStarsMILICA TODOROVIĆ ČESTITALA ROĐENDAN KURIRU: Vi ste ODLIČAN izbor za informisanje ljudi ŠIROM sveta!
milica-todorovic.jpg
StarsPEVAČ PROZVAO MILICU TODOROVIĆ ZBOG VEZE SA OŽENJENIM, A SAD PROMENIO PLOČU! Sve iznenadio izjavom: Gledajte u svoje dvorište...
xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
Stars"KO ME JE TERAO DA TE ZAVOLIM" Prvi snimak nakon porođaja zapalio mreže, svi gledaju šta je poručila ocu deteta (VIDEO)
Milica Todorović
Stars"MILICA UŽIVA SA SVOJIM SINOM I PARTNEROM" Drug Milice Todorović progovorio o pevačici i njenom oženjenom dečku : Zvali su je da se izvine...
Milica Todorović

 Pogledajte dodatni snimak:

Marija je otpevala Evrovizijski hit, Molitva odjekuje, Sava Centar na nogama Izvor: Mondo/Matija Popović