ANA NIKOLIĆ PRETILA MODNOM KREATORU: Naći ću gde se nalazite, dolazi 20 džipova! Dizajner sve otkrio: U jednom momentu postane luda, urniše...
Modni kreator Boris Kargotić otkrio kako je izgledala njegova saradnja sa Anom Nikolić, te da mu je pevačica čak i pretila.
Nikolićeva je poznata po burnom privatnom životu, a njene svađe sa Goranom Ratkovićem Raletom mesecima pune novinske stupce. Prema rečima njenog bivšeg saradnika, Nikolićeva je zahtevna i tokom poslovne saradnje.
Naporna
- Ja sam u nekom periodu radio sve što je trebalo da se radi za Anu Nikolić u modnom smislu. Kad god sam radio sa njom, ona u jednom momentu postane luda, retki su momenti da nije. Recimo, sprema se neki spot ili neki nastup i sad mi njoj izrađujemo kostim i ona u jednom momentu postane toliko naporna. ..Stiže mi po deset vojs poruka od po 13 -14 minuta - ispričao je Boris.
Kako je naveo jednom mu je čak i pretila, a zatim je objavio i Aninu pooruku.
- Gde se nalazite? Jel ti razumeš da ću da vas lociram! Preko baznih stanica i brojeva telefona ovih Indijanaca i tvog, naći ću gde se nalazite. Doći će 20 džipova interventne, eto može mi se - govorila mu Nikolićeva.
Blokirao je
Kargotić je nakon ove poruke blokirao, a to mu je kasnije postala redovna praksa.
- Blokirao sam Anu Nikolić uvek dva dana pred snimanje jer me urniše. Kažem joj: "Slušaj me, pošto ja sada ne mogu da radim od tvojih poruka i zlostavljanja, ti ideš na blok, pa ću te odblokirati taj dan. Sve će biti spremno, ajde ćao, poljubac i blok". Gde god može blok na Fejsbuku, Instagramu, telefonu, ma svuda - iskren je bio kreator.
Inače, Ana Nikolić se sa ćerkom Tarom preselila u hotel, jer je rešila da renovira svoj lstan na Voždovcu u šta je uložila 50.000 evra.
Kurir/Informer