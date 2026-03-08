Slušaj vest

Prošlog vikenda, tačnije 28. februara, održan je godišnji pomen estradnom magu Saši Popoviću, kada su se na Novom bežanijskom groblju okupili porodica, prijatelji i brojni saradnici, kako bi obeležili ovaj tužni trenutak.

Na pomenu se nije pojavila Sašina dugogodišnja prijateljica i koleginica Lepa Brena, iako su je mnogi očekivali.

Niko od članova porodice Živojinović nije došao, jer su u tom trenutku svi zajedno bili na Jahorini, gde su malo odmarali, a potom radili dve noći.

Ni po povratku sa Jahorine, kada su Brenu mediji sreli na aerodromu "Nikola Tesla", nije htela da komentariše odnos sa Suzanom, niti da odgovara na pitanja o pokojnom Saši Popoviću.

Ipak, mnogi su primetili njenu reakciju na društvenoj mreži Instagram. Jedna fan stranica Lepe Brene objavila je najemotivnije kadrove sa komemoracije Saši Popoviću, kada se Brena i Suzana grle i plaču.

Taj snimak ponovo su objavili na dan godišnjeg pomena, a Brena ga je lajkovala, što je počelo da se komentariše na društvenim mrežama. Ovo može biti dokaz o tome da su njih dve zapravo u dobrim odnosima.

Na koncertu kod Marije

Suzana Jovanović pojavila se 6. marta na koncertu Marije Šerifović u Sava Centru, vidno raspoložena i nasmejana nakon što je 4. marta postala baka.

Suzanu su pitali ko joj je sve sa estrade čestitao na unuci, a ona je rekla:

- Ma nema ko nije! Sad da vam otvorim telefon, poruke... Svi živi! Viki, Bekuta, Ceca, Sanja Đorđević... To je ono zadnje što se sećam. Kebu ste videli... Svi živi, zaista - istakla je ona i dodala:

- To je prelepo, osećaj koji treba da podelite sa svima i ja želim svima da se samo deca rađaju. Dosta mi je tuge, dosta mi je suza. Od sada samo suze radosnice - rekla je Suzana.

Usledilo je pitanje da li joj čestitala i Lepa Brena. Međutim, to je bilo jedino pitanje na koje nije želela da odgovori.

Ona je odmahnula rukom, uz kratak komentar.

- Nećemo o tome... - kazala je pevačica, što možete pogledati i na snimku ispod.

Podsetimo, estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine u bolnici u Parizu, nakon teške borbe sa kancerom.

