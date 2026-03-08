Slušaj vest

U muzičkom takmičenju Pinkove zvezde u kom je jedan od članova žirija Jelena Karleuša, sinoć je došlo do neočekivane situacije.

Naime, Jelena već neko vreme javno hvali izgled oca jednog od takmičara, koji joj je sada priredio trenutak za pamćenje.

Nakon što je Kenan Hadžić završio svoj nastup i dobio sva četiri "Da" iz bekstejdža se javio njegov otac, koji je i u prethodnim emisijama imao veoma zanimljive razgovore sa Jelenom Karleušom.

- Šta radi dedi, dedi - pitala je Jelena.

Zaprošena Jelena Karleuša

- Ovu pesmu posvećujem Jeleni, a Bosanac će verovatno znati - rekao je Kenanov otac, a potom zapevao "Najlepšu haljinu večeras obuci i moj prsten stavi nek blista na ruci".

On je izrazio želju da pop diva nosi njegov prsten na ruci, ali se ona samo zagonetno smeškala.

- Kenan kaže - ubiće ga majka - dodala je Bojana.- Pozdravljamo mi majku, ovo je sve zezanje - rekla je Jelena koja je nedavno plakala u ovom muzičkom formatu.

