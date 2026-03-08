Slušaj vest

Arena Zagreb bila je u subotu, 7. marta, epicentar romantike i najlepših emocija. Miljenik publike Sergej Ćetković rasprodatim koncertom ispunio je srca hiljada obožavalaca i tako priredio savršenu uvertiru u Dan žena, ali i u proslavu svog 50. rođendana.

„Dobro veče, Zagreb! Kako vas je lepo ponovo videti. Doći ću malo kasnije i među vas, staviti ruke na vaša ramena i biti još bliže svima vama. Dragi moji, zaista sam srećan što vas opet vidim. Moje drage dame, želim vam srećan Dan žena. Da budete žive i zdrave, da vas maze i paze, da budete voljene svaki dan do kraja života“, poručio je crnogorski kantautor na početku večeri.

Od publike rođendanska pesma

Publika mu je uglas zapevala „Srećan rođendan“, a on je sa njima podelio i anegdotu o svom dolasku na svet.

- Davne 1976. godine moja majka je mislila da nosi devojčicu. Njena želja bila je da se rodim baš 8. marta i bila je sigurna da ću doći na svet tog datuma. Moj tata je tada ludački vozio do bolnice. Ušao je i pitao: "Gde mi je ćerka?", a onda su mu rekli: "Sin je". Ne moram vam pričati kako mi je kasnije bilo u školi kada sam rođendane slavio na Dan žena, ali najvažnije je da sam večeras sa vama. Hvala vam od srca - ispričao je.

Tokom večeri nizali su se hitovi "25. sat", "Istine i laži", "Nazovi me", "Ljubav“ i brojni drugi koje je publika pevala uglas.

Poseban trenutak dogodio se tokom pesme "Oči nikad ne stare", kada je Sergej na pozornicu pozvao zaljubljeni par iz publike. Petar je svoju Ivu odlučio da zaprosi upravo na koncertu omiljenog izvođača, a ona je bez razmišljanja rekla "da“, dok im je krcata Arena čestitala gromoglasnim aplauzom.

Romantičan trenutak

- Petar je večeras odabrao jednu divnu pesmu, a ono najvažnije – odabrao je Ivu. Petre, ti si meni u onoj poruci poslao toliko lepih reči da ih ja sve ne mogu ponoviti - rekao je Sergej, prepustivši Petru mikrofon da se obrati svojoj izabranici.

Sa grandiozne pozornice Ćetković se potom preselio na intimniju binu u srcu Arene, sa koje je izveo neke od svojih najlepših balada, ali i odao počast neprežaljenim velikanima regionalne muzičke scene – Oliveru, Kemalu i Masimu.

Na sceni su mu se pridružili i muzički gosti. Arenu je uz pesmu "Pusti probleme" sa njim rasplesala popularna crnogorska hip-hop grupa Who See, dok je pesmu "Nisu mi dali da te volim“ izveo sa Milanom Balinovićem, talentovanim uličnim sviračem iz beogradske Skadarlije, sa kojim je ranije spontano zapevao na toj poznatoj ulici, a video njihove izvedbe ubrzo je osvojio društvene mreže.

Produkcija koncerta bila je na svetskom nivou i pretvorila je veče u pravi audio-vizuelni spektakl za pamćenje. Velelepna bina, impresivni LED ekrani i brojni scenski efekti dodatno su naglasili emociju svake pesme.

- Hvala mojim prijateljima iz Extra FM-a na organizaciji ovakvog koncerta. Bili ste divna, predivna publika. Nadam se da ste uživali kao i mi na sceni. Već sada je ovo bio rođendan za pamćenje, a još nije prošla ponoć. Volite se. Ljubim vas i nadam se da se vidimo uskoro - poručio je nakon gotovo tri sata najlepših pesama, a publika ga je sa oduševljenjem pozvala na bis.