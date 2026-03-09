Slušaj vest

Hrvatski pevač Toni Cetinski tokom svoje dugogodišnje karijere više puta je nastupao u novosadskoj hali SPENS, ali je to po svemu sudeći zaboravio. Upravo zato je odluka da se koncert zakazan za 8. mart 2026. godine otkaže i to na sam dan održavanja dočekana sa nevericom i ogorčenjem među publikom koja ga godinama prati.

Nedopustivo

Prema podacima dostupnim u arhivama, hrvatski pevač je u SPENS-u nastupio najmanje četiri puta. Prvi put 8. marta 2012. godine, kada je održao samostalni koncert za Dan žena. Dve godine kasnije, 1. novembra 2014, ponovo je izašao na istu binu, ali u zajedničkom nastupu sa srpskim pevačem Željko Joksimović. Treći put nastupio je 17. aprila 2016. godine u okviru turneje kojom je obeležavao 25 godina karijere, dok je poslednji put pred novosadskom publikom u ovoj dvorani pevao 17. novembra 2023. godine.

Zbog takvog kontinuiteta nastupa, publika u Novom Sadu imala je sasvim opravdano očekivanje. Umesto toga, dobila je otkazivanje u poslednjem trenutku. Krajnje neprofesionalno.

Posebnu polemiku izazvalo je obrazloženje koje su iznela pojedina udruženja hrvatskih branitelja. Oni su, naime, naveli da je problematično što se koncert održava u SPENS-u, tvrdeći da je ta dvorana ratnih devedesetih bila logor. Međutim, takav podatak nije potvrđen u relevantnim istorijskim izvorima niti u dokumentovanoj istoriji ovog objekta.

Još veći problem predstavlja očigledna nedoslednost. Ako je mesto navodno sporno zbog svoje prošlosti, postavlja se logično pitanje: zašto to nije bio problem 2012, 2014, 2016. ili 2023. godine, kada je Cetinski bez ikakvih prepreka nastupao na istoj sceni? Zašto je problem postao tek sada i to upravo na dan koncerta?

Licemerno

Takvo ponašanje teško je objasniti drugačije nego kao popuštanje političkom pritisku, i to na račun publike koja je godinama kupovala karte, punila dvoranu i podržavala ovog izvođača. U tom smislu, šteta nije samo organizaciona ili finansijska, ona je pre svega moralna.

Jer publika nije statistika koju je moguće ignorisati kad god se pojavi politički problem. Poštovaoci lika i dela bilo kog muzičara je razlog zbog kog umetnici i postoje. A kada se koncert otkaže nekoliko sati pre početka, bez jasnog i utemeljenog razloga i neosnovanog izgovora poruka koja ostaje jeste da su ljudi koji su kupili kartu najmanje važni u celoj priči.