Proleće još uvek nije zvanično stiglo, a estrada se budi iz zimskog sna, ako je suditi po vestima koje čitamo u rubrici Stars, iz dana u dan. Porodična drama Ace Amadeusa, poznati zarobljeni u Emiratima, na Maldivima i ostalim destinacijama usled sukoba na Bliskom istoku, gde su zvezde Granda na pomenu Saši Popoviću, Suzana Mančić napušta promociju knjige u trenutku kad se pojavila vragolasta Nada Topčagić - sve su ovo samo neke od udarnih priča kojima smo se bavili u ovonedeljnom Stars specijalu. Donosimo vam i ekskluzivne intervjue sa Milutinom Popovićem Zaharom, udovicom Tome Zdravkovića, Gordanom Zdravković i mnoge druge.