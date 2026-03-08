Slušaj vest

Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je svoj večerašnji nastup koji je trebalo da se održi u Spensu.

Nakon kratkog premišljanja on je javnost obavestio da je takva odluka doneta zbog navoda koje su pokrenuli hrvatski branitelji, a u kojima se navodi da je Spens mesto u kom su se zlostavljali Hrvati tokom rata.

Karleuša se oglasila

Ti navodi su netačni i neprovereni zbog čega je domaća javnost reagovala vrlo burno, a tragom pomenutih informacijama kontaktirali smo pop divu Jelenu Karleušu koja je jasno iznela stav za Kurirov portal.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

“Vreme je da kao narod počnemo da volimo i cenimo i sebe i našu zemlju Srbiju! Sve dok se ponašamo kao krpa koju svako može da ponižava javno i zarađuje na nama, a mi kao ovce nemamo ništa protiv, ovakve stvari će se dešavati. Dozvolili smo toliko nisko da padnemo da srpski glumci idu po Hrvatskoj i blate sopstvenu zemlju Srbiju, kako bi promovisali filmove tamo. Dozvolili smo da pojave poput raznih Severina i Tonija blate Srbiju, srpskog predsednika iznoseći najgore laži i budalaštine, a da srpski narod kupuje karte za koncerte tih likova. Ogromna šteta nam je u proteklih godinu dana učinjena i vreme je da se srpski narod osvesti.”

Iz uprave Spensa razočarani

U upravi Spensa sa žaljenjem konstatuju "da je još jednom umesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

"Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom", kažu iz Spensa dodatno.

1/4 Vidi galeriju Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevač otkazao

– Dragi ljudi, retko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i verujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije – napisao je pevač.

Dodao je da su ga poslednjih dana posebno potresla svedočenja ljudi koji su u toj dvorani, kako tvrdi, tokom rata proživljavali teške trenutke.

– Poslednjih dana čuo sam svedočanstva o ljudima – civilima, ženama, deci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje „Samo ljubav“ – naveo je Cetinski.

Pogledajte dodatni snimak: