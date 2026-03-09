Slušaj vest

Goca Zdravković se svim silama trudi da lik i delo njenog supruga Tome Zdravkovića živi. I u tome uspeva. Nedavno je u njegovu čast održan koncert, kojem je i ona prisustvovala zajedno s Tominom ćerkom Žaklinom.

U intervjuu za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, ona se osvrnula na probleme oko autorskih prava, a istakla je i da ju je u vezi s filmom "Toma" prevario estradni menadžer Bane Obradović sa svojim saradnicima.

- Koncert je bio veličanstven, onakva euforija i onakav ambijent. Svaka čast. Mislim da je uspeo sto posto - rekla je na početku, pa progovorila o borbi za autorska prava.

Pričala o svim detaljima

1/5 Vidi galeriju Gordana Zdravković otvorila dušu Foto: Prin Screen, Shutterstock, Printscreen/Youtube, Kurir TV, Kurir TV



- Prvih deset, dvanaest godina nije bilo ničega. Čak su bili pozatvarani svi žiro-računi. Kad je to malo krenulo, prihvatio se Vlado Ordagić da povede računa o tome. Svi su to prodavali ispod stola svakome, a ja ništa nisam imala. Došla sam do gospodina Obradovića, koji me je pošteno izradio za deset godina. Verovala sam mu kao sebi. Smatrala sam - čovek oženjen, ima troje dece, porodičan čovek. Nek mu služi na čast, i njemu, i Bjelogrliću, i Joksimoviću. Oni se nikada više nisu javili, niti bilo šta.

Prisetila se svih detalja

Gordana je objasnila kako je dogovor izgledao:

- Nas je Bane smišljeno prevario. Pred onaj veliki koncert što je pravio u Areni, sačekao je mene i sina na aerodromu i rekao mi je: "Ne mogu da uzmem Arenu da mi potvrde dok se ne potpišete, moram da imam vaš potpis." Nisam imala pojma ni šta je posredi jer sam mu verovala. U tom pismu koje smo potpisali Žaklina, Saša i ja, on je naveo da smo mi njemu predali sve. Da on ima prava, i autorska prava, i prava na sve moguće, što ja uopšte nisam znala. Mislila sam da mu stvarno treba nešto za Arenu. Nisam ni čitala to. Kad je došlo vreme da se radi film, rekla sam da ga ja nikada ne bih uradila, ali imam mog sina, tu je i Tomina ćerka, i ja kažem nek ostane toj deci nešto. Taj film živeće sigurno i posle njih. Neka ostane, pa koliko-toliko, imaće nešto, bar nekakvu sigurnost. Uradili su film. Ništa nisam znala. Kad sam došla sledeći put, srela sam se s Bjelogrlićem i pitala sam šta se dogodilo, zašto nije prijavljen film i zašto godinu dana posle filma nema ničeg. Ni autorskih prava, ničeg. Rekao je da nema nikakve obaveze prema meni jer je s Banetom potpisao ugovor i da je njega isplatio. Pozvala sam Baneta da ga pitam šta se dogodilo. Kažem mu: "Zašto ti nisi potpisao ugovor s 'Kobrom'?" Odgovorio je da je tako trebalo. Pitala sam kako ga nije sramota. Ćutao je. Nismo se svađali. Rekla sam mu da sam mu verovala isto kao sebi i da treba da ga bude sramota.

Prerano se preselio na nebesku kafanu

1/5 Vidi galeriju Toma Zdravković legende ne umiru Foto: Kurir, Screenshot, Beograd.rs, Petar Aleksić



Tomina žena se osvrnula i na problem s "Jugotonom", sadašnjim "Kroacija rekordsom".

- Otkako je Toma umro, nikada nisu uplatili nijedan dinar Sokoju. Možda jesu, ali ja nisam dobijala ništa. Posle Baneta upoznala sam Mirka Čajića preko Zorana Kalezića. Potpisali smo ugovor i on je preuzeo da reši situaciju. Ovo šta je on uradio, da dobije "Kroacija rekords" u Hrvatskoj, mislim da je to ogroman uspeh. To dosad niko nije mogao. I Bane je rekao da od toga nema ništa. Oni su čak i mene slagali da je to nemoguće. Tomin zadnji ugovor je istekao pre smrti, ali oni su smatrali da je to njihovo vlasništvo - kaže i nastavlja:

- Pokojni Mirko, direktor nekadašnjeg "Jugotona", kad je bio rat, pozvao me je i rekao: "Pokupiću sve ove matrice i dolazim za Mađarsku, pa za Beograd da ti donesem." Međutim, neko ga je otkrio i uhvatili su ga na granici. Vratili su to sve nazad i Mirka su skinuli s mesta direktora. Pozvao me i rekao da mu je žao što nije uspeo jer to ne pripada "Jugotonu", već porodici. Onda su se pojavili Škarica i Ivanka i ovi svi... Mislim to, to je naše. Ja sam digla ruke, videla sam da od toga nema ništa dok se nije pojavio Mirko - završila je ovu temu Goca.

Poslali smo Banetu poruku da čujemo i njegovu stranu priče, ali nam on nije odgovorio.

O Aci Pejoviću Bio je ljubazan, ali posle susreta na groblju više joj se nije javljao

Upitali smo je i da li su joj se pevači koji su karijeru gradili na Tominim pesmama javili.

- Za Lukasa ne znam da li je počeo svoju karijeru s Tominim pesmama, ali za Acu Pejovića znam. Njemu je Vlada Ordagić dao pesmu "Jelena" i on je postao popularniji u Rusiji nego ovde. Tamo je imao takve uspehe s tom pesmom da je to strašno. Od "Jelene" je krenulo sve. Njega sam upoznala tek kad je "Jelena" bila njegov veliki hit. Upoznala sam ga preko Baneta. Pitala sam Bjelogrlića i Baneta zašto Aco peva Tomine pesme. Zašto se ne uradi plejbek? Neka ostanu originalne pesme. Bane mi je rekao da ne zna, a Bjelogrlić mi je rekao da to ne može u filmu. Rekla sam da to nije istina. Znači, tendencija je bila već, sve je organizovano jer Pejović je Banetov kum. Sve je vodilo ka tome da ta četvorka završi posao. Za godišnjicu su bili svi na groblju, i ovi glumci. Bilo je sve super organizovano. Posle toga nikad se više niko nije javio - rekla je Goca i navela da je Pejović uvek bio ljubazan prema njoj, ali da se nakon susreta na godišnjici više nije javljao.



Razgovarao Goran Jovanović