Branislav Radonjić Brendon, bivši učesnik raznih rijalitija odlučio je da otkrije zašto je tužio Nenada Marinkovića Gastoza ali i zašto o njemu nema lepo mišljenje.

Gostujući u potkastu Lune Đogani na njeno pitanje ko mu je draži Vladimir Tomović ili Gastoz, a sa obojicom je imao sukob, odgovorio je bez razmišljanja.

- Sa obojicom sam bio u sukobu. Sa Gastozom sam bio na sudu, hvali se da ima silne pare, a ovamo me molio da ga ne tužim. Ja sam ga dobio na sudu, on se žalio apelacionom sudu. Žalio se što mi je slomio nogu na tri mesta i naneo 19 odsto trajnog oštećenja. Neću da ulazim u detalje, to sudski veštaci utvrđuju, oni su dokazlili da je kriv i kriv je. On se hvali nekim novcima na internetu, a zvao me pre nekoliko godina i molio da povučem tužbu što naravno neću - rekao je Brendon.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz igra igru sa Anđelom Foto: Printscreen Instagram

Brendon kaže da mu nije važno da dobije novac, ali da je odlučio da se obračuna sa bivšim cimerom iz rijalitija “Parovi” gde se sukob odigrao.

- Nije to do novca, on je meni naneo trajnu ozledu noge i dalje imam problem. Ne mogu da trčim kao što sam trčao, ne mogu da nosim štikle. Javno kažem da ne mogu da nosim štikle, boli me noga da, ali dobro platiće. Karma je čudo, već je platio, bio u zatvoru na Tajlandu, a vidim da i on ćopa, a moraće da mi plati ovo ne odustajem - naveo je rijaliti igrač.

"Pubertet obožavam, tada su mi porasle grudi"

Prisećajući se svojih školskih dana, Brendon je istakao da je morao sam da nauči kako da se zaštiti, dok je period puberteta opisao kao prelomni trenutak i najlepši deo svog života. Tom prilikom je izjavio:

- To je uvek bilo i biće, samo se danas više priča o tome. Ko je mene pitao da li me neko smara u školi? Borio sam se kako sam znao i umeo. Odrastao sam boreći se za život u skladu sa biologijom kako je nalagala.

1/5 Vidi galeriju Branislav Radonjić Brendon proživljava teške trenutke Foto: Printscreen/Instagram, ATA images, Printscreen

Pubertet je nešto najlepše što se meni desilo u životu. Tada sam prvi put nastao ja ovakav kakav jesam danas, a nisam bio do svoje 33. godine. Onaj Brendon kome su se svi divili, zapravo ona verzija koju sam ja odbacio. Pubertet je nešto vau. Sećam se, tada su mi prvi put porasle grudi i kosa - rekao je Brendon u 'Sikteru'.

