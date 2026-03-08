Slušaj vest

Supruga muzičke legende Tome Zdravkovića Gordana je imala silne probleme sa autorskim pravima posle smrti životnog saputnika. U emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, ona se osvrnula i na problem s "Jugotonom", sadašnjim "Kroacija rekordsom".

"Ni dinara nisam dobila od njih!" Supruga Tome Zdravkovića o sudskom procesu sa "Croatia Records" Izvor: Kurir televizija

Nerazjašnjena situacija

- Otkako je Toma umro, nikada nisu uplatili nijedan dinar Sokoju. Možda jesu, ali ja nisam dobijala ništa. Posle Baneta (Obradovića, prim.aut) upoznala sam Mirka Čajića preko Zorana Kalezića. Potpisali smo ugovor i on je preuzeo da reši situaciju. Ovo šta je on uradio, da dobije "Kroacija rekords" u Hrvatskoj, mislim da je to ogroman uspeh. To dosad niko nije mogao. I Bane je rekao da od toga nema ništa. Oni su čak i mene slagali da je to nemoguće. Tomin zadnji ugovor je istekao pre smrti, ali oni su smatrali da je to njihovo vlasništvo - kaže Goca.

Ona je objasnila situaciju u kojoj je bila:

- Pokojni Mirko, direktor nekadašnjeg "Jugotona", kad je bio rat, pozvao me je i rekao: "Pokupiću sve ove matrice i dolazim za Mađarsku, pa za Beograd da ti donesem." Međutim, neko ga je otkrio i uhvatili su ga na granici. Vratili su to sve nazad i Mirka su skinuli s mesta direktora. Pozvao me i rekao da mu je žao što nije uspeo jer to ne pripada "Jugotonu", već porodici. Onda su se pojavili Škarica i Ivanka i ovi svi... Mislim to, to je naše. Ja sam digla ruke, videla sam da od toga nema ništa dok se nije pojavio Mirko - završila je ovu temu Goca.

Kompletan razgovor sa suprugom legendarnog pevač pogledajte danas u emisiji "Stars specijal" od 17 sati na Kurir televiziji.