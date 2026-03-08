Slušaj vest

Ana Nikolić podelila je na Instagramu čestitku koju je za 8. mart dobila od ćerke Tare i verenika Gorana Ratkovića Raleta. Ana je dobila buket ruža, a naročito se obradovala poruci sa posvetom.

Naime, ćerka Tara i verenik Rale uspeli su da oduševe pevačicu Anu Nikolić.

- Srećan 8. mart mama. Hvala za sve što su uradila za nas. Volimo te puno. Tara i Rale.

Rale u stanu zaprosio Anu

Da podsetimo, odnos Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta veoma je turbulentan, a kompozitor je čak imao zabranu prilaska pevačici. Oni su se nakon toga pomirili, pa ponovo raskinula, a detalji njihovog odnosa sa šokantni. Nakon sve ove drame, njih dvoje su se nedavno verili.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram, Printscrean

Veridba se desila u stanu kompozitora, a on je u gaćama kleknuo ispred pevačice i pitao je da mu bude žena.

Ana je govorila i da li je između njih bilo fizičkih sukoba.

- On će reći "ne", tako ga je posavetovao advokat, a ako nastavi tako da laže ja ću ga stvarno tužiti, prijavila sam ga kada sam bila fizički ugrožena. Nisam ga napadala nožem, ali pikslama i sa svime što sam dohvatila po stolu gađala sam ga više puta - rekla je u emisiji "Bokija 13".

Pogledajte dodatni snimak: