Slušaj vest

Pevač Toni Cetinski odlučio je da na 8. mart otkaže koncert u novosadskom Spensu, u kojem je već četiri puta nastupao.

Ove godine to neće učiniti zbog, kako je naveo u svom obraćanju na društvenim mrežama, "uspomena na ratne devedesete" što su mu brojni obožavaoci zamerili , a sada je tu situaciju prokomentarisala i njegova koleginica Stoja Novaković.

Nju je ekipa portala Mondo zatekla na aerodromu kada se vraćala sa nastupa, a kada su joj rekli šta se dešava sa Cetinskim poručila je: "Bože sačuvaj. Nisam obaveštena".

Podsetimo, ovaj potez Tonija Cetinskog osudila je i jelena Karleuša. 

- Vreme je da kao narod počnemo da volimo i cenimo i sebe i našu zemlju Srbiju! Sve dok se ponašamo kao krpa koju svako može da ponižava javno i zarađuje na nama, a mi kao ovce nemamo ništa protiv, ovakve stvari će se dešavati. Dozvolili smo toliko nisko da padnemo da srpski glumci idu po Hrvatskoj i blate sopstvenu zemlju Srbiju, kako bi promovisali filmove tamo. Dozvolili smo da pojave poput raznih Severina i Tonija blate Srbiju, srpskog predsednika iznoseći najgore laži i budalaštine, a da srpski narod kupuje karte za koncerte tih likova. Ogromna šteta nam je u proteklih godinu dana učinjena i vreme je da se srpski narod osvesti - navela je jelena za Kurir.

U upravi Spensa sa žaljenjem su konstatovali "da je još jednom umesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

Stoja Novaković i Toni Cetinski Foto: Printscreen Mondo/Đorđe Milošević, Antonio Ahel/ATAImages

- Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom - rekli su iz uprave novosadske dvorane.  

Kurir/Mondo

Ne propustiteStars"SMEĆE NEOPEVANO" Narod besan nakon sto je Cetinski otkazao koncert zbog tvrdnji branitelja da je Spens bio logor: Prethodnih godina nije nosio teret rata?
WhatsApp Image 2024-11-20 at 8.35.54 PM (1).jpeg
StarsCETINSKI PRE 4 MESECA REAGOVAO NA TOMPSONA I USTAŠKE PESME, SAD OTKAZAO KONCERT U SRBIJI: Njegova odluka da ne peva u Novom Sadu razbesnela narod
Tompson Toni Cetinski.jpg
Stars"PONOVO JE UMESTO LJUBAVI IZBILA U PRVI PLAN ZLONAMERNOST" Evo šta kaže uprava Spensa: Publika je ostala uskraćena
toni.jpg
StarsSKANDAL! TONI CETINSKI OTKAZAO VEČERAŠNJI KONCERT U NOVOM SADU: To mesto nosi uspomene iz rata! Ranije mu Spens nije smetao, već je tamo pevao
tony_cetinski_28112025_0011.JPG

“Zašto bih se javila Jani”: Stoja iskreno o svadji sa koleginicom, spomenula i njen broj telefona Izvor: MONDO