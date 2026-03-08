Slušaj vest

Pevač Toni Cetinski odlučio je da na 8. mart otkaže koncert u novosadskom Spensu, u kojem je već četiri puta nastupao.

Ove godine to neće učiniti zbog, kako je naveo u svom obraćanju na društvenim mrežama, "uspomena na ratne devedesete" što su mu brojni obožavaoci zamerili , a sada je tu situaciju prokomentarisala i njegova koleginica Stoja Novaković.

Nju je ekipa portala Mondo zatekla na aerodromu kada se vraćala sa nastupa, a kada su joj rekli šta se dešava sa Cetinskim poručila je: "Bože sačuvaj. Nisam obaveštena".

Podsetimo, ovaj potez Tonija Cetinskog osudila je i jelena Karleuša.

- Vreme je da kao narod počnemo da volimo i cenimo i sebe i našu zemlju Srbiju! Sve dok se ponašamo kao krpa koju svako može da ponižava javno i zarađuje na nama, a mi kao ovce nemamo ništa protiv, ovakve stvari će se dešavati. Dozvolili smo toliko nisko da padnemo da srpski glumci idu po Hrvatskoj i blate sopstvenu zemlju Srbiju, kako bi promovisali filmove tamo. Dozvolili smo da pojave poput raznih Severina i Tonija blate Srbiju, srpskog predsednika iznoseći najgore laži i budalaštine, a da srpski narod kupuje karte za koncerte tih likova. Ogromna šteta nam je u proteklih godinu dana učinjena i vreme je da se srpski narod osvesti - navela je jelena za Kurir.

U upravi Spensa sa žaljenjem su konstatovali "da je još jednom umesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković i Toni Cetinski Foto: Printscreen Mondo/Đorđe Milošević, Antonio Ahel/ATAImages

- Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom - rekli su iz uprave novosadske dvorane.