Slađa Alegro neprijatno je iznenađena odlukom kolege Tonija Cetinskog da otkaže solistički koncert koji je mesecima bio najavljivan za Dan žena u Novom Sadu. Vest o otkazivanju nastupa, koji je trebalo da bude održan u čuvenoj dvorani SPENS, zatekla je pevačicu na aerodromu, gde su je po dolasku dočekali novinari sa pitanjima o novonastaloj situaciji.

Sladja Alegro nam otkrila kako joj je Mira Skoric pomogla Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Vidno iznenađena, pevačica je priznala da nije bila upoznata sa dešavanjima.

„Ljudi, nisam ispratila. Tek sam sletela. Objasnite mi“, rekla je na početku razgovora, pokušavajući da sazna šta se tačno dogodilo.

Nakon što su joj novinari preneli informaciju da je koncert otkazan zbog toga što s se hrvatski branitelji pobunili i sugerisali Toniju da je Spens navodno nekada bio logor, pevačica je iznela svoj stav o celoj situaciji, ističući da se nada da iza te odluke ne stoje razlozi koji bi mogli dodatno da prodube tenzije u javnosti.

„Koliko se sećam, on je već nastupao u SPENS-u. Ako je to razlog, onda je to zaista užasno. Nadam se da nije tako“, rekla je Slađa, dodajući da joj nije jasno zbog čega se u društvu često stvara atmosfera sukoba.

Izričita

Prema njenim rečima, u trenucima kada postoje razni društveni potresi, ljudi često traže povod za rasprave i podele.

„Uvek kada su neki potresi raznorazni, mi tražimo razlog da se za nešto zakačimo da bismo se malo svađali. Ne znam da li su ljudi svesni da nam drugi to rade i stvaraju tenziju. Meni je besmisleno da se stvara takva atmosfera“, poručila je pevačica.

Ona je dodala i da je estrada često na meti kritika i komentara, ali da lično ne oseća da je bila u takvoj situaciji.

„Estrada je uvek na udaru, ali ja lično nemam taj osećaj. Ne mogu da komentarišem u tom smislu. Pobogu, tu ima najviše novca i mi smo raskalašni u svakom smislu, ali to opet ne znači da je u redu da se stalno stvara tenzija“, zaključila je Slađa Alegro.