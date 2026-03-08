Slušaj vest

Hrvatski pevač Toni Cetinski trebalo je večeras, 8. marta, da održi koncert u hali Spens u Novom Sadu, ali se to ipak neće dogoditi, njegovom odlukom.

Samo nekoliko sati pre koncerta, Toni Cetinski se obratio svojoj publici i saopštio da stoji iza odluke da se koncert otkaže. Kao razlog, između ostalog, naveo je da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih", a celu objavu možete pročitati ovde.

Ovim povodom pozvali smo poznatog hrvatskog tekstopisca i producenta, Tončija Huljića, kako bismo ga pitali da prokomentariše potez Tonija Cetinskog.

Tonči Huljić Foto: Kurir Televizija, YT printsceen Music Awards Ceremony, Zorana Jevtić

Ipak, Tonči nije želeo da govori na tu temu.

- Usred snimanja sam, nisam video. Stvarno me to ne zanima. Nisam ništa ispratio od toga, ali hvala na pozivu - rekao nam je Tonči Huljić.

Pevač prelomio

Evo šta je pevač napisao u objavi na društvenim mrežama:

Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

Toni Cetinski  Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Promo, valVideo Produkcija

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pesmom, otvorena srca pa verujem da će i ovu moju odluku razumeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podelama, nego upravo suprotno iz želje da muzika ostane ono što je uvek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovde dogodio. Verujem da će doći vreme i mesto gde ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pevati zajedno",napisao je Toni Cetinski, a u objavi je još naveo da se oseća "spokojno".

