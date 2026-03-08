Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković našli su način da se vrate sa Maldiva u Srbiju, a da ne lete preko Dubaija zbog nemira na Bliskom Istoku. Njih dvoje su kupili karte, ali sa presedanjem, pa su tako sa egzotične destinacije poleteli za Kinu.

Iako je bio plan Lune da će 30. rođendan slaviti sa svojim najbližima, a onda i organizovati veliku žurku, ovoga puta su se planovi izjalovili. Oni su kupili karte za Kinu, a trenutno su u gradu Guangdžou, gde su uzeli i smeštaj u hotelu.

Luna je sada pokazala kako izgleda luksuz u kojem će provesti neko vreme dok ne krenu na sledeći let ka Srbiji.

- A ja sam za rođendan završila na 94. spratu u Kini - napisala je ona u opisu fotografije koja je nastala u liftu hotela.

Zatim je pokazala i sobu u kojoj borave, a toliko su je oduševile stvari u njoj da se i sama pitala "šta je ovo?"

- Kina je drugi univerzum - napisala je ona.

Anabela i Nina joj čestitale rođendan

Ne prestaju ni da stižu čestitke povodom jubileja, a porodica je bila najemotivnija.

- Mojoj drugoj polovini je danas 30. rođendan. Hvala ti na svemu Lunči moja, ti si moje sve, ne znam kako bih na ovom svetu bez tebe. Zaslužuješ svu sreću i ljubav ovog sveta. Želim ti da ne skidaš osmeh sa lica nikada. Voli te najviše tvoja sestra - poručila je Nina Đogani.

Luna majka Anabela takođe se oglasila:

- I odakle meni dete od 30 godina. Naših prvih 30 sve prvo sa tobom voljena moja. Srećno ti sve u životu bilo moj meseče. Nastavi da obasjavaš svojom neponovljivom lepotom duše sve oko sebe. Sijaj najsjajnije ikad - napisala je ponosna majka- napisala je Anabela.

Inače, noć pred polazak sa Maldiva Luna se provodila na žurki, a pokazala je i da tamo trešti balkanska muzika.

