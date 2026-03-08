Slušaj vest

Pevač Toni Cetinski danas je otkazao koncert koji je bio zakazan za večeras u Spensu, pod izgovorom da "ova dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih". Sada su se oglasili iz Uprave i otkrili koliko karata je prodato za večerašnji nastup.

Na pitanje koliko karata je prodato za večerašnji koncert, ispred Spensa su dali tačnu cifru.

Kako su zvanično saopštili, iako su očekivali da Cetinski u Spensu proda minimum 6.000 karata, iako je koncertni kapacitet značajno veći, to se nije dogodilo.

Toni je do danas, tačnije do jutros, Toni uspeo da proda 3.500 karata, piše Telegraf.

Ono što je ostalo nejasno jeste da li će novac ljudima koji su kupili karte biti refundiran i na koji način će se odvijati situacija sa kartama.

Zbog odluke Tonija Cetinskog oglasili su se i ispred hale Spens, koji su zatečeni odlukom.

- Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom - kažu ispred Spensa i dodaju:

- Sa žaljenjem konstatujemo da je još jednom umesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku - napisali su oni na Instagramu.