Slušaj vest

Ljuba Aličić (70) i dalje vredno nastupa, a tražen je kao i pre više od 30-40 godina, kada je harao domaćom scenom sa svojim najvećim hitovima "Plačite za mnom jesenje kiše", "Bogovi zemljom hode", "Ti ne ličiš ni na jednu", i mnogim drugim.

Folk pevača su mediji zatekli po povratku sa nastupa na beogradskom aerodromu, a ono što je zabrinulo sve jeste da se Ljubi primetno tresu ruke, kao i da izgleda ispijeno i umorno.

- Svima se tresu ruke, pa šta. ja živ i zdrav, vidite. Bože moj, malo li je 50 godina na estradi, pa i vama bi drhtale ruke.

Pevač je potom požurio kući da vidi svoje šestoro unučadi.

Podsetimo, Ljuba Aličić definitivno je jedan od pevača koji ima najviše iskustva na romskim svadbama. On je imao priliku da prisustvuje i jednoj za koju tvrdi da je najskuplja u njegovoj karijeri, ali i karijeri njegovih kolega.

- Najskuplja romska svadba je bila jedne godine u Francuskoj. Bila je tada Lepa Brena, Šaban Šaulić, Zorica Brunclik… Bili su svi sa estrade. Tad su, doduše, bili franci, ali kad bi se sad prevelo u evre, cela svadba je bila oko tri miliona evra– otkrio je Ljuba i dodao:

- Ti ljudi znaju da se vesele, daju veliki bakšiš. Takvih svadbi nema u Srbiji jer narod više ima novca po Italiji, Francuskoj, Austriji. Ja retko pevam svadbe po Srbiji. Retkost je da bude bogata u Srbiji.

Oni koji prate rad Ljube Aličića teško da su mogli da zaobiđu snimak koji je kružio Jutjubu, a gde se vidi kako folker na jednoj svadbi dobija bakšiš od 25.000 evra i to za 25 sekundi.

Foto: Nemanja Nikolić

Ljuba je gostovao u Nemačkoj i kada je krenuo da peva pesmu: "Njen oproštaj", nije znao gde da stavi sav novac koji je dobio za nekoliko sekundi.

- Gostovao sam u Berlinu na jednoj svadbi, a čovek je pravio i rođendan detetu. Pozvao je mene, Darka Lazića, Nadicu Ademov, Aleksandru Prijović, ne sećam se tačno. Došla torta i on me zove da otpevam pesmu „Njen oproštaj“ i, kako sam počeo, on kreće da deli sve po 500 evra. Stvarno nisam mogao sve da stavljam u ruke, pa sam stavljao i u džepove. Naravno, nisam samo ja uzeo te pare, podelilo se na nas osmoro-devetoro, koliko nas je bilo - rekao je Ljuba tada.