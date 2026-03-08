Slušaj vest

Sukob Milene Kačavende i Asmina Durdžića nakon nekoliko meseci druženja pokrenulo je lavinu komentara i reakcija na mrežama, a sada se na ovu temu progovorila i rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, čiji je Asmin bivši dečko!

Stanija je dala svoj sud o ovom sukobu, otkrivši da Milena ne laže da joj je rekla da ga pazi, s obzirom da, kako je navela Dobrojevićeva, poznaje njegov temperament.

- Asmina danas ne prepoznajem. Stajala sam uz njega dok je govorio da se brani od napada bivše. Ovo što sada gledamo više nije odbrana, već izdaja. Izdaja ljudi koji su mu držali leđa i verovali mu. Ručak u Beogradu na vodi je postojao. Stigla sam pred kraj. Rekla sam Kačavendi da ga pazi kada uđe u crveno jer sam znala njegov temperament - rekla je Stanija, a onda je dodala:

- Mene je zanimalo samo jedno, odakle priče o mom bratu. Đedović je tada pred svima rekao da je to izmislio zbog sukoba sa Asminom. Za mene je ta tema tog dana bila završena. Te večeri sam pitala da li ulazi Sita i potvrđeno je da da. Asmin je tada prvi put to čuo. Iste noći je došlo do preokreta i čuli smo da Sita odustaje. Da sam tada ćutala, verujem da bi mnoge stvari danas izgledale drugačije. To su činjenice - rekla je Stanija, kada je reč o ovoj temi.

"Varala je Srđana sa njegovim drugom"

Podsetimo, Asmin je u jeku svađe je nikad otvorenije, govorio o njenom navodnom pokojnom vereniku, iznoseći teške optužbe da je Milena tokom braka varala bivšeg supruga, Srđana Kačavendu, i to sa njegovim, kako je naveo, prijateljem.

- Dečko se zvao Marko i ima 16 godina, u nedelju ću ti reći i prezime dečka. Imam dokaz crno na belo sa snimcima, devojka se zaljubila u momka preko Whatsaap-a,razmenjivali su intimne prepiske. To je pokojni verenik, a čovek živi u Beču i ja ću ti reći da ga u nedelju kontaktiraš i nek dođe on da gostuje i pokaže sve snimke. Sama je tražila sukob, sad će i da ga dobije pošto nije svesna s kim se svađa. Nek priča što se razvela od muža, nek ona priča šta radi u hotelu i s kim je bila - rekao je Alibaba, a onda je nastavio:

- Naravno da ga je varala i to sa njegovim drugom, od kog je dobila cveće za rođendan. Zbog toga se Srđan i razveo od nje, a ona o 90-im priča kao Kristijan Golubović. Ona nema nikakav kodeks.

kurir.rs/pink.rs