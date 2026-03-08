Slušaj vest

Roker Đorđe David ozbiljno je zabrinuo javnost slikom iz bolničkog kreveta, gde se vidi da je priključen na aparate.

Sve ovo je za potrebe uloge koju je dobio u Pinkovoj seriji, što je odmah otkrio u svojoj objavi.

- Ozbiljno otrovan .... borba za život! Hitno hospitalizovan u privatnoj klinici u Vinči ! Verujemo u njega .... u Arizonu! Snimanje serije "Nasledstvo"! - napisao je on.

Iako je sve objasnio u svojoj objavi, ljudi su u komentarima pomalo besni, jer, kako kažu, na prvu su svi mislili da mu je stvarno ugrožen život.

"Otišao sam pod led"

Podsetimo, Đorđe David učestvovao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio njegov otac, a on izašao nepovređen. Od toga se nikada nije oporavio, a sada je otvoreno pričao kako se u tom periodu nakon tragedije odao porocima.

Đorđe David, jedan od članova žirija Zvezda Granda i zakleti roker, bez dlake na jeziku je pričao o svom životu.

Nakon što je samo sa 14 godina učestvovao u saobraćajnoj nesreći kada je sa ocem bio u automobilu i tada ostao bez oca, kaže da je ušao u loše društvo i tada se odao porocima.

1/6 Vidi galeriju Đorđe David Foto: M.P./ATAImages

- Kad izgubiš idola u tim godinama, osećaš se potpuno izgubljeno, nesigurno, kao da nisi svoj i tražiš utočište u onima koji su slatkorečivi. Otišao sam u nekom trenutku pod led, samo heroin nisam probao. To je trajalo godinu dana, vrlo intenzivno - rekao je Đorđe za Grand pa dodao:

- Zahvaljujući sportu i porodici, a nakon što sam video kako mi odlaze prijatelji, odlučio sam da pronađem izlaz. Mnoge od njih sam ispratio na onaj svet, bilo je tu dece mnogih poznatih ličnosti, predsednika država i predsedništva i svaka smrt je izazivala bol i potvrđivala da sam ja na dobrom putu tim što sam se opredelio za umetnost i za čist način života