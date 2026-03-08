Slušaj vest

Hrvatski pevač Toni Cetinski večeras je trebalo da održi koncert u hali Spens u Novom Sadu, povodom Dana žena, ali ga je u toku dana otkazao.

Pevač se oglasio na Fejsbuku i objasnio svoju odluku navodeći da „Spens kod nekih ljudi budi bolne uspomene iz ratnih devedesetih“. Njegova odluka izazvala je veliko iznenađenje, ali i negodovanje u domaćoj javnosti, kao i među pojedinim kolegama iz Srbije.

Među onima koji su reagovali našle su se i pevačice Slađa Alegro i Stoja Novaković, a situaciju je prokomentarisala i Jelena Karleuša, u svom prepoznatljivom stilu.

Podsetimo, Jelena i Toni su pre nekoliko meseci ušli u javnu polemiku nakon što je Karleuša izjavila da je pevač pokušao da je zavede i da ju je pozivao u hotelsku sobu.

Poslušajte šta je JK sve rekla:

JK: "Prepoznajem smrada na kilometar"

Tim povodom oglasile su se Slađa Alegro, Stoja, a sada i Jelena Karleuša koja je čitavu situaciju prokomentarisala u svom maniru:

Jelena i Toni su pre par meseci ušli u javno prepucavanje, nakon što je pevačica izjavila da je pokušao da je zavede i pozivao u hotelsku sobu.

Pa šta sam vam ja rekla? Ja namirišem smrada na kilometar. Nećete da me slušate. Srpski narod mora da me sluša, moramo da imamo malo više samopoštovanja- rekla je JK, a onda su je novinari pitali kako komnetarišto što Brena ne daje izjave na pitanja o Saši Popoviću

Pecnula Brenu i Bekutu

- Ja ne znam sta se dešava tim ženama. Kako to nećeš ništa da komentarišeš. To je kao da ja ne bih htela da komentarišem mog Zorana Birtaševića. Ne znam šta im je. Ne znam šta je Ani Bekuti kad neće da komentariše. Ko je njih zastrašio i ko im je zabranio da pričaju. Ko njih ucenjuju - rekla je JK.

