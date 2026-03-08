evo kako joj je ONA ODGOVORILA

Pevačica Marija Šerifović uključila se u uživo program iz dvorane Sava Centra pred današnji koncert, te je iskoristila priliku da se odmah obrati voditeljki Bojani Lazić. Marija ju je upitala da li postoji problem između njih, jer je tako čula.

- Da kažem, ja sam čula da je Bojana na mene ljuta. Čula sam da je to zapravo tačno - rekla je Marija i zatražila objašnjenje.

Bojana Lazić je bila iznenađena ovim Marijinim potezom, pa joj je iz studija poručila da to traje od njenog otkazivanja gostovanja:

- Jesam bila ljuta kada me je otkazala, ali sam saznala razlog i sve je bilo jasno.

Bojana je, međutim, istakla da je to iza njih.

- Ne postoji šansa da sam ja sad ljuta na Mariju, ona je meni omiljena pevačica - jasna je bila Lazićeva.

Marija ju je u emisiji "Premijera - vikend specijal" slušala, pa joj je u svom stilu rekla:

- Nemoj da ti se to desilo više!

Marija otkrila što joj sin ne ide u vrtić

Pevačica Marija Šerifović podelila je nedavno na društvenim mrežama momente sa sinom, pa je, između ostalog, pokazala kako Mario svira bubnjeve čim je ustala ujutru. Otkrila je i da on trenutno ne ide u vrtić, a snimala ih je dok ga je nosila u njihovom domu.

Malo potom je otkrila i da se Mario razboleo u vrtiću, te zbog toga ne ide u isti.

- Ko te dirao? - govorila je Marija sa osmehom.

- Virus iz vrtića broj 52853 - napisala je Marija Šerifović, između ostalog.