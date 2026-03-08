Slušaj vest

Sandra Mitrović, ćerka medijskog mogula Željka Mitrovića i pevačice Sonje Mitrović Hani, ne voli da se previše javno eksponira, međutim mediji su zabeležili njen dolazak na beogradski aerodorom.

Kamere su je usnimile bez šminke i u kežual izdanju, a sve vreme je bila nasmejana. Ona je stigla u Srbiju sa dečkom, producentom i scenaristom Noahom Dodsonom.

Sandra, koja je uspešna rediteljka, pozdravila je novinare, a raspoložen je bio i njen izabranik koji je gurao kofere. Oni su brzim hodom izašli iz zgrade aerodroma.

Podsetimo, Sandrina majka, Sonja Mitrović Hani, devedesetih godina prošlog veka bila je izuzetno popularna pevačica, a i dan danas se slušaju njene pesme "Otkini, baby", "Kocka šećera", "Džip"... Hani se ipak, povukla sa scene i danas se bavi produkcijom.

Sandra Mitrović sa dečkom Foto: Printscreen Mondo/Đorđe Milošević

Inače, Sandra Mitrović brojnim kratkometražnim filmovima dokazala je da joj je mesto među najboljima, a zahvaljujući trudu i svojim radovima koji su ocenjeni najvišom ocenom svojevremeno je imala priliku da sedi i u istoj prostoriji sa najcenjenijima u svojoj branši, što je takođe dokaz da izbor profesije nije promašila, piše Telegraf.rs.

Da je velika karijera pred njom dokazala je Sandra i pre par meseci svojim prvim autorskim dugometražnim prvencem "Komedija na tri sprata" koji je predstavila u MTS dvorani. Brojne autore, scenariste, velika glumačka imena okupila je tim povodom, ipak jedno ime mnogima je još na početku same pripreme projekta zaparalo uši.

Cerka Zeljka Mitrovica stigla u Srbiju: Sandra bez sminke i u opustenom izdanju Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Reč je o koscenaristi Dodsonu kojeg je ona predstavila kao najboljeg prijatelja i saradnika, što po svemu sudeći nije potpuna istina. Da je Noa dečko Sandre Mitrović prvi put posumnjalo se pre par dana kada je najstarija Željkova mezimica objavila fotografije sa letovanja na Tajlandu.

- Tata ne... Mislim da su mi izbori dobri tako da se nisu ni on ni mama nešto posebno mešali. Bitno im je da je dobar, znate ono, da se ne drogira, da nije pijanica i onda je sve u redu. Nikada se nisu mešali, uvek su zadovoljni mojim izborom - izjavila je svojevremeno Sandra.