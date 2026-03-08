Slušaj vest

Tamara Milutinović progovorila je o razvodu svoje kume Goge Gačić od Marka, a otkrila je i da se pre izvesnog vremena čula sa bivšim kumom.

"Imam informaciju da on pušta te priče"

Pevačica je istakla da iz poštovanja prema Markovim roditeljima, koje veoma voli i ceni, ne želi da otkriva sve što zna o njihovom odnosu.

– Ne znam odakle bih krenula. Iz poštovanja prema Markovim roditeljima i njegovoj porodici, koju neizmerno volim – i oni to znaju – ne bih širila tu temu niti pričala sve što znam. Ipak, poslednja izjava koju je dao je, po mom mišljenju, krajnje nepristojna. Počev od teksta koji se pojavio na portalima o njegovom navodnom prijatelju koji govori o detaljima razvoda, a svi znamo da to dolazi iz njegove režije. Ne znam šta bih rekla osim da me je zaista razočarao. Sada pokušava da se opravda na sve moguće načine. Neka mu je sa srećom – logično je da svako pokušava da izvuče sebe iz problema. On tvrdi da već dugo nisu zajedno, ali ja vam kažem da to nije istina. Oni nisu zajedno od novembra, a on je nju varao već godinu dana - rekla je Tamara.

Na pitanje novinara da li su priče da je Goga pokušavala da uništi brakove nekim estradnim parovima zapravo potekle od Marka, Tamara je kratko odgovorila:

- Vi vrlo dobro znate od koga sve to počinje. Ja imam informaciju da on pušta te priče.

"Pokajaće se, pokušaće da je vrati"

Pevačica se potom osvrnula na svoju kumu i istakla da veruje da će Marko, nakon svega, pokušati da obnovi brak.

- Pokajaće se, pokušaće da je vrati, znam već. Poslala sam mu poruku pre nekoliko meseci, ali mi nije odgovorio. Svašta sam mu tada rekla. Izgleda da je postalo trend da se ljudi zaljubljuju dok su u braku, ali smatram da u takvim situacijama ipak treba ostati džentlmen – zaključila je Tamara.

Priznanje Marka Gačića o neverstvu i razvodu od pevačice

- Dosta se piše o meni, a nisam baš presrećan što su ove teme u pitanju. Ja inače nisam imao neke skandale u karijeri, pa nisam bio ni zanimljiv ni medijima. Evo, sada sam tu da odgovorim na sve što treba. Nisam voleo da se piše o nekim stvarima, izbegavao sam sve, ali iz nagađanja izlaze neke neistine, pa sam primoran da pričam - rekao je Gačić, pa dodao:

- Prva vest koja je izašla, a što me je najviše pogodilo jeste da se razvodimo. Hteo sam da sakrijem, ali eto, dešava se svakako da se ljudi rastaju. Pisalo se da sam ostavio ženu i decu zbog devojke, a to nisam želeo da dopustim da se tako priča. Ne bih da iko napravi sliku takvu da sam ostavio svoju decu. Moja deca će to negde i videti ili pročitati u školi. Jedino što je istina jeste da taj brak nije funkcionisao neko vreme i da smo se prosto udaljili - otkrio je Marko.

Što se tiče prevare, objasnio je kada je došlo do toga i na koji način.

- Kada je reč o prevari, da je to prevara samo zato što smo i dalje živeli zajedno. Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno. Greška je samo možda što se taj odnos nije završio na vreme, odnosno kad je trebalo. Možda zbog dece, to je greška možda. Sada shvatam da i deca ne treba da gledaju roditelje koji nisu u najboljim odnosima. Nismo se mi svađali, samo smo se udaljili. I ta deca treba sutra da izaberu partnera i znaju šta je porodica - pričao je pevač.