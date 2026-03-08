- Ko me je terao da te zavolim, da svako čulo otupi, moji su porazi skupi?! Da mi se duša o tebe razbije, sad je u dlanove skupljam, u svaku nevolju srljam. Nisam karakter, ne sudi, ali se prokleto trudim. Na srcu ti izrasli zubi, pa raniš sve što ljubiš. Bacio si mi veo ti u pepeo, sa licem anđela si mi doleteo. Bacio si mi srce među vukove, al da te dvaput volim, dupla bruka je - glasili su stihovi koje je Milica objavila.

Milica: "Okolnosti nisu jednostavne"

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.