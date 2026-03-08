"BACIO SI MI SRCE MEĐU VUKOVE..." Milica Todorović rodila dete oženjenom, a sada se oglasila emotivnim rečima: Moji porazi su skupi!
Pevačica Milica Todorović našla se u centru skandala nakon porođaja, kada se saznalo da je dete rodila oženjenom muškarcu. Ona se nakon toga povukla iz javnosti, a sada se oglasila na Instagramu i izazvala mnoštvo reakcija.
Milica je danas objavila pesmu "Dupla bruka", a mnogi su komentarisali da je stihovima emotivne balade možda opisivala svoju situaciju.
- Ko me je terao da te zavolim, da svako čulo otupi, moji su porazi skupi?! Da mi se duša o tebe razbije, sad je u dlanove skupljam, u svaku nevolju srljam. Nisam karakter, ne sudi, ali se prokleto trudim. Na srcu ti izrasli zubi, pa raniš sve što ljubiš. Bacio si mi veo ti u pepeo, sa licem anđela si mi doleteo. Bacio si mi srce među vukove, al da te dvaput volim, dupla bruka je - glasili su stihovi koje je Milica objavila.
Milica: "Okolnosti nisu jednostavne"
Podsetimo, Milica je o skandalu samo jednom govorila, kada se oglasila iz porodilišta.
- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.