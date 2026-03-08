Slušaj vest

Katarina Lazić, supruga pevača Darka Lazića, zajedno sa njim i njihovom ćerkicom, već neko vreme boravi na Maldivima. Iako je putovanje isprva zamišljeno kao idiličan porodični odmor, njihov ostanak na ovoj egzotičnoj destinaciji neplanirano se produžio, jer usled ratnih dešavanja i napete situacije na Bliskom istoku nisu bili u mogućnosti da se bezbedno vrate kući.

Nakon dana neizvesnosti oko povratka, supruga popularnog pevača podelila je konačno dugo iščekivane vesti sa svojim pratiocima. Ona je otkrila da porodica napokon napušta Maldive i objasnila da su pronašli alternativni način za dolazak u Srbiju.

"Ovde je sada 1.20 posle ponoći, a naš "Dino" i mi sutra imamo novu avanturu i let do Istanbula koji traje 10-11 sati. Vidimo se uskoro Laku noć" - napisala je Katarina.

"Finansijski je jako teško"

Mnoge javne ličnosti koje su na Maldivima ističu da je i finansijski sve dosta teško, jer je sve papreno skupo, što potvrđuje i Lazić.

- Slažem se, finansijski je jako teško. Teško je baš, ali pare su ovde najmanje bitne i bitno je da stignemo živi i zdravi kući, a sve ostalo će doći – iskren je bio Darko i dodao da gusti raspored nastupa nije ugrožen zbog produžetka odmora.

- Hvala Bogu nisam morao da otkažem nastupe, jer sam uzeo odmor skoro mesec dana što je odlično. Nije odlično što se ovo desilo, ali je dobro što nisam morao da otkažem nastupe. Sve je okej što se tiče toga.