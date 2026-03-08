Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović večeras ima koncert u Beogradu, a zbog sina Maria je završila na ivici suza.

Naime, ona se publici obratila na samom početku koncerta, a govor je prekinula kada se na video - bimu pojavio njen sin Mario.

Dečak je u ruci držao crvenu ružu, a iznad je pisalo: "Mama Maija, srećan 8. mart".

Videvši ovo, Marija je bila na ivici suza, a ljudi iz njenog tima doneli su joj buket na scenu što je sve oduševilo.

"Mario dolazi na svaki koncert"

- Podsetimo, pred početak koncerta, Marija je govorila o sinu.

- Mario dolazi na svaki koncert, od 16 časova do 19.30 se svira za njega. Nadam se da neće misliti nekad da sam ga blamirala sve ovo vreme. Moja majka je najjača, beton jedan, neuništiva pojava, mislim da ni sami nismo svesni što možemo roditeljima da kažemo: "Laku noć" i što im svakog sledećeg jutra čujemo glas. Mario nas je sve promenio. Sa njim sam naučila najbolje brzinu adaptacije na situaciju - kazala je Marija.

O JK

Za sam kraj je pomenula i svađu sa Karleušom, ali i pomirenje.

- Nemate šta mene da pitate, Karla ako želi da se pomiri sa mnom, može da se pomiri odmah, ja se sa njom svađala nisam. Pa nemam pojma, zato što Karla kaže da je ljuta, a ja realno mislim da su svi ti razlozi jako glupi.

