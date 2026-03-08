Aleksandra ni ove godine nije želela da pravi velike žurke za rođendan, obzirom da se pre tačno nedelju dana navršilo godinu dana od smrti njenog oca za kojeg je bila jako vezana. Ona je tako odlučila da rođendan dočeka u nekoj vrsti privatnog bioskopa.

Plakala u dokumentarcu

- Mnogo mi je žao što neće biti sa nama u nekim trenucima, tako za Novu godinu, kad se ja budem udavala, kad budem imala prvo dete - rekla je kroz suze i nastavila:

- Žao mi je što nikada neće moći da upozna svoje unuke. Isto kao što je bio najbolji tata na svetu, tako bi bio i najbolji deda na svetu. A, šta da kažem, on je meni bio najbolji tata na svetu. To da li je on poznat ili ne, meni to ništa ne znači. Meni samo znači da je on ju vek bio tu za mene i da je bio najbolji na svetu.