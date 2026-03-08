EVO KAKO JE ĆERKA SAŠE POPOVIĆA PROSLAVILA ROĐENDAN! Aleksandra danas napunila 27 godina, pa se oglasila, svi su primetili jednu stvar (FOTO)
Ćerka Saše Popovića, Aleksandra Popović, danas proslavlja 27. rođendan. Iako nije previše aktivna na Instagramu, ona se danas oglasila i pokazala kako provodi svoj poseban dan.
Aleksandra ni ove godine nije želela da pravi velike žurke za rođendan, obzirom da se pre tačno nedelju dana navršilo godinu dana od smrti njenog oca za kojeg je bila jako vezana. Ona je tako odlučila da rođendan dočeka u nekoj vrsti privatnog bioskopa.
Plakala u dokumentarcu
Podsetimo, Aleksandra je smogla snage da učestvuje u dokumentarcu koji je snimljen u čast njenog oca, a u jednom trenutku se rasplakala pred kamerama.
- Mnogo mi je žao što neće biti sa nama u nekim trenucima, tako za Novu godinu, kad se ja budem udavala, kad budem imala prvo dete - rekla je kroz suze i nastavila:
Aleksandra na očevoj sahrani:
- Žao mi je što nikada neće moći da upozna svoje unuke. Isto kao što je bio najbolji tata na svetu, tako bi bio i najbolji deda na svetu. A, šta da kažem, on je meni bio najbolji tata na svetu. To da li je on poznat ili ne, meni to ništa ne znači. Meni samo znači da je on ju vek bio tu za mene i da je bio najbolji na svetu.