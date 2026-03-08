Slušaj vest

Ćerka Saše Popovića, Aleksandra Popović, danas proslavlja 27. rođendan. Iako nije previše aktivna na Instagramu, ona se danas oglasila i pokazala kako provodi svoj poseban dan.

Aleksandra ni ove godine nije želela da pravi velike žurke za rođendan, obzirom da se pre tačno nedelju dana navršilo godinu dana od smrti njenog oca za kojeg je bila jako vezana. Ona je tako odlučila da rođendan dočeka u nekoj vrsti privatnog bioskopa.

Ovako je ćerla Saše Popovića proslavila rođendan
Foto: prinstreeen

Plakala u dokumentarcu

Podsetimo, Aleksandra je smogla snage da učestvuje u dokumentarcu koji je snimljen u čast njenog oca, a u jednom trenutku se rasplakala pred kamerama.

- Mnogo mi je žao što neće biti sa nama u nekim trenucima, tako za Novu godinu, kad se ja budem udavala, kad budem imala prvo dete - rekla je kroz suze i nastavila:

Aleksandra na očevoj sahrani:

Aleksandra Popović na sahrani oca Foto: Marko Karović, Nemanja Nikolić

- Žao mi je što nikada neće moći da upozna svoje unuke. Isto kao što je bio najbolji tata na svetu, tako bi bio i najbolji deda na svetu. A, šta da kažem, on je meni bio najbolji tata na svetu. To da li je on poznat ili ne, meni to ništa ne znači. Meni samo znači da je on ju vek bio tu za mene i da je bio najbolji na svetu.

Ne propustiteStars"ŽAO MI JE ŠTO NEĆE UPOZNATI SVOJE UNUKE" Ćerka Saše Popovića plače kao kiša tokom potresne ispovesti: Bio je najbolji tata na svetu
Aleksandra Popović plače kao kiša zbog Saše
StarsĆERKU SAŠE POPOVIĆA NA GROBU SAČEKAO OVAJ ČOVEK! Uručio joj kovertu, Aleksandra se slomila kad je otvorila: Evo šta je bilo u njoj
Boško Poluga
Stars"BILO JE STRAŠNO GLEDATI SAŠINU ĆERKU DOK PRIČA O OCU" Ćira otkrio detalje sa snimanja dokumentarca o Popoviću: Zagrlio sam je...
sasa.jpg
Stars"BIO JE NAJBOLJI TATA NA SVETU..." Ćerka Saše Popovića grca u suzama, prvi put progovorila za kamere
sasa.jpg

"Ceka nas gore, jednog dana cemo biti svi zajedno": Sasina udovica emotivna nakon pomena Izvor: MONDO