Marija Šerifović okupila je na koncertu noćas mnogobrojne poznate ličnosti u srpskoj prestonici za Osmi mart.

Posebnu pažnju privukle su Jovana Nikolić i Maša Karić, koje su zauzele mesta u prvom redu.

Jovana je zablistala u elegantnoj crvenoj odevnoj kombinaciji, dok je pored nje sedela njena sestra Maša, koja je takođe privlačila poglede prisutnih. U njihovom društvu našle su se i Goca Karić i Slavica Karić, pa je upravo taj deo publike bio među najzapaženijima tokom večeri.

Udate za dva najbogatija muškaraca u Srbiji

Jovana je poznata po svom talentu za muziku, ali je zbog braka sa biznismenom Markom Miškovićem, sinom jednog od najbogatijih Srbija Miroslava Miškovića, zapostavila pevačku karijeru i posvetila se porodici.

Njena sestra Maša udata je za Bojana Karića, pripadnika još jedne bogate porodice, koji je inače prvi suprug pevačice Jelene Karleuše.

Na društvenim mrežama često se mogu pročitati komentari da je sestrama upala kašika u med, jer su obe pronašle sreću kraj muškaraca iz dve najmoćnije i najbogatije srpske porodice.

Bojan i Maša Karić:

Podsetimo, Jovana i Maša u ćerke čuvenog reditelja Božidara Bože Nikolića, tvorca brojnih filmova, a između ostalog i ostvarenja "Tamna strana sunca" u kom su holivudska zvezda Bred Pit i Milena Dravić delili kadar.