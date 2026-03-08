Slušaj vest

Kuća Harisa Džinovića u Sarajevu, u kojoj je odrastao, srušena je nedavno. Sada je pevač prvi put govorio o tome, ali i o drugim temama iz privatnog života.

Haris Džinović je rekao da je tu kuću od njegove tetke kupio neki čovek, te da ne zna zbog čega je ona srušena.

- Postoji ta kuća, ali ne znam šta se sada radi sa tom kućom, to je kupio jedan čovek od moje tetke. Ja sam često u Sarajevo, što zbog posla, što privatno. Sećam se svog detinjstva uvek, lepo smo mi živeli, uživali - rekao je Haris koji se potom osvrnuo i na svoje početke.

- Ja sam počeo sam da pevam, ali bilo je dosta kolega u mom okruženju, mislim Sarajevo je rasadnik pravih pevača, svi smo se mi sretali i družili .

"Đina je imala problem da izađe iz Dubaija"

O odnosu Harisa i njegove ćerke dosta se priča, a i sam pevač je govorio da postoje nesuglasice među njima. On je sada otkrio kako je ona uspela da napusti Dubai nakon što su tamo eskalirali sukobi sa Iranom.

- Imala je problem da izađe iz Dubaija, ali dobro je sada, ona je u Barseloni, tamo živi sa svojim dečkom. Moram da dodam, pričalo se o našim odnosima, a ljudi ne znaju šta se dešava u četiri zida, to su sve špekulacije. Moja ćerka je jako lepa, i to svi kaži, ali odskočna daska joj je moje prezime, i ona se lepo snalazi u tom poslu, i svaka joj čast. Takođe, moj sin i ja zajedno živimo, sjajno se slažimo. On je pokrenuo svoj biznis i ja mu dajem podršku.

"Znao sam da je Halid bolestan"

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić ostavio veliki trag Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Herc, Marina Lopičić, Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Marina Lopičić, Petar Aleksić

- Znao sam da je bolestan, nadao sam se da će se oporaviti, ali nažalost nije. Šabanova smrt me je sačekala u Americi, taj dana nisam mogao da nastupam, bila mi je knedla u grlu - rekao je Haris pa se osvrnuo na današnje vreme:

- Mnogo se vreme promenilo, ljudi se malo druže, mladi ljudi gledaju u telefone, ubrzan im je život a nama nije bio. Mi smo uživali, imali smo turneje, družili smo se svi lepo, a sada je toga slabo - zaključio je on u emisiji "Premijera, vikend specijal".