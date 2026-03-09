Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša vratila se iz Turske, gde je bila glavna tema medija zbog milionera i predsednika jednog kluba na kojeg je navodno "bacila oko".

Naime, Jelena je po sletanju na beogradski aerodrom prvo otkrila da su njoj i ćerkama unapred stizali pokloni za 8. mart.

- Jesu, nama su stizali pokloni ranije.

Mnogo je zaintrigirao i prsten na njoj ruci, pa su odmah pomislili da je vernički, ali Kareluša je razočarala sve.

- Prsten? Pa to mi je stari prsten... Verenički? Onda sam ja gospodarica vereničkih prstenja, nikad to ne vraćam.

Jelena Karleuša dobila šarene ruže u hotelskoj sobi Foto: Preent Screen

Novinar Habiba Babara iz Turske uradio je intervju s muzičkom zvezdom, u kojem je Jelena Karleuša otkrila da bi se udala po treći put i pohvalila izgled predsednika fudbalskog kluba Fenerbahče Sadetina Sarana.

Na pitanje o turskom milioneru, Jelena se nasmejala i otkrila:

- Koji milioner? A dobar dasa? Dobar, dobar... malo mator za moj ukus - rekla je kroz smeh JK.

Milioner bio sa Eminom Jahović

Saran je našoj javnosti poznat po vezi sa Eminom Jahović, ali je nedavno došao u centar skandala zbog hapšenja.

Sadetin Saran, predsednik FK Fenerbahče i bivši partner pevačice Emine Jahović, nedavno je priveden zbog sumnje da je umešan u proizvodnju i trgovinu narkoticima Foto: Privatna Arhiva, Alekandar Jovanović Cile, Printscreen/Instagram, Printscreen/Ekskluzivno

Predsednik Fenerbahčea - Sadetin Saran nedavno je priveden zbog sumnje da je proizvodio i učestvovao u trgovini droge. Sumnje turskog tužilaštva otvorila je brojna pitanja na Bosforu, a "kanarincima" bi mogla da napravi globalan problem budući da su brojni klubovi prekinuli sve odnose sa Fenerbahčeom kako ne bi bili umešani u zakulisne radnje Sadetina.

kurir.rs/telegraf

