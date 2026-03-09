SVI MISLILI DA ĆE OŽENITI PEVAČICU, A USLEDIO RASKID! On nestao iz javnosti, sada je u braku sa atraktivnom crnkom
Bane Janković proslavio se učešćem u "Farmi" gde je važio za jednog od favorita. On je bio u dugogodišnjoj i veoma turbulentnoj vezi sa pevačicom Katarinom Živković, a dok su mnogi mislili da će vezu krunisati brakom, usledio je raskid nakon kojeg se Bane povukao iz javnosti.
Bane se prethodnih godina posvetio privatnom biznisu i porodičnom životu, a sa suprugom Mirjanom ima dvoje dece.
On se dosta promenio u odnosu na ono kakvog ga javnost pamti, a na društvenim mrežama deli uglavnom trenutke sa porodicom. Sada je podelio fotografiju sa suprugom kojoj se povodom Dana žena obratio emotivnim rečima.
- U svačijem životu postoji neko, posle koga ne postoji niko - napisao je on u opisu.
Boki 13: "Muvao me je Bane"
Podsetimo, Boki 13 je nedavno gostovao u emisiji "Amidži šou" gde je rekao da su ga mu se dva muškarca sa javne scene svojevremeno udvarala.
- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.
- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.
- Ma pusti sad to - poručio je Boki, koji nije želeo da se vraća na to.
kurir.rs/blic