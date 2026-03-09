Slušaj vest

Bane Janković proslavio se učešćem u "Farmi" gde je važio za jednog od favorita. On je bio u dugogodišnjoj i veoma turbulentnoj vezi sa pevačicom Katarinom Živković, a dok su mnogi mislili da će vezu krunisati brakom, usledio je raskid nakon kojeg se Bane povukao iz javnosti.

Bane se prethodnih godina posvetio privatnom biznisu i porodičnom životu, a sa suprugom Mirjanom ima dvoje dece.

On se dosta promenio u odnosu na ono kakvog ga javnost pamti, a na društvenim mrežama deli uglavnom trenutke sa porodicom. Sada je podelio fotografiju sa suprugom kojoj se povodom Dana žena obratio emotivnim rečima.

- U svačijem životu postoji neko, posle koga ne postoji niko - napisao je on u opisu.

Boki 13: "Muvao me je Bane"

Podsetimo, Boki 13 je nedavno gostovao u emisiji "Amidži šou" gde je rekao da su ga mu se dva muškarca sa javne scene svojevremeno udvarala.

- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.

- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.

- Ma pusti sad to - poručio je Boki, koji nije želeo da se vraća na to.