Ljiljana Petrović Batler je javno govorila o svojoj teškoj sudbini, a kako tvrdi, njena najveća škola je bila kafana. Pevačica je rođena u Beogradu 14. decembra 1944. godine, u umetničkoj porodici, a umrla 2010. u Nemačkoj. Svoj prvi nastup imala je sa 12 godina, kada je zamenila bolesnu majku. Osim što je još kao devojčica zakoračila na scenu i u kafanu, Ljiljana je i veoma rano postala majka.

"To je tragedija kafanskih pevača i muzičara da deca imaju žive oca i majku ali rastu sa babama. I moj prvi muž i ja smo deca muzičara. Celu noć pevanje, nisam mogla decu da imam pored sebe", pričala je.

Rodila sa 14 godina

Ljiljana je uvek otvorenogovorila o svom životu.

"Ja sam bila majka sa četrnaest godina, moj prvi muž imao je tada šesnaest. Igrala sam se s decom žmurke po podrumima i ujutro sam išla da rodim. Od trčanja mi pukao vodenjak", ispričala je jednom prilikom u intervjuu za "Vreme".

Iako je jedno vreme pohađala muzičku školu, njena najveća škola, kako je i sama isticala bila je kafana. Kako bi preživela i prehranila decu nije se libila ni da radi najteže poslove. Čistila je kupatila u jednom hotelu, što je zabeleženo i u dokumentarnom filmu koji je o njoj snimio BBC.

Čistila klozete

"Ja sam i klozete čistila. U to ratno vreme bilo mi je strašno. Imala sam cilj: ili ću da pobedim sebe i svoju želju i volju za pesmom ili smo svi propali. I nije me bilo sramota, pošteno sam radila", pričala je Ljiljana iskreno.