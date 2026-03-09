Slušaj vest

Hrvatski pevač Toni Cetinski u poslednjem trenutku otkazao koncert zakazan za 8. mart u novosadskoj hali Spens, iako je na istoj sceni nastupao više puta tokom karijere.

Otkazao koncert zbog priče o izmišljenog logora

Cetinski je objasnio da je odluku doneo nakon što je čuo svedočenja ljudi koji tvrde da ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Prema njegovim rečima, nije želeo da ignorše patnju ljudi koji su izneli takve tvrdnje, pa je odlučio da koncert ne održi. Toniju četiri puta Spens nije smetao, a peti put jeste! Naime, u istoj dvorani nastupao – 2012, 2014, 2016. i 2023. godine – bez ikakvih primedbi.

Pregazio čoveka

Cetinjski nije čovek bez mrlje. Često su njegovi postupci punili naslovne strane, pa je tako 2017. godine u Rovinju Cetinski automobilom naleteo na 62-godišnjeg Ibrahima Kevljanina, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Tokom suđenja utvrđeno je da je muškarac u trenutku nesreće ležao na kolovozu, dok veštačenja nisu pokazala da je pevač bio pod uticajem alkohola ili droge. Prvobitnom presudom je oslobođen, ali je Tužilaštvo uložilo žalbu na ovu presudu zbog, kako su pisali hrvatski mediji, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Cetinskom se tom optužnicom stavljalo na teret da je 3. novembra 2017. oko 13 sati upravljao vozilom iz suprotnog smera, protivno odredbama zakona o saobraćaju. Tada je svojim „mercedesom“ naleteo na Ibrahima, koji je, prema lekarskom izveštaju, bio u teškom alkoholisanom stanju. Sudija je konstatovala da se u ovoj situaciji radilo o faktoru iznenađenja jer vozač nije očekivao da će osoba ležati na putu. Obdukcija tela nastradalog pokazala je da povrede koje je čovek doživeo nisu mogle biti smrtonosne. Međutim, tužilaštvo je odlučilo da ponovo pokrene postupak, a pevač je poručio da će poštovati svaku odluku koju budu doneli.

1/4 Vidi galeriju Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sud u Pazinu je 2019. godine doneo oslobađajuću presudu.

Afera sa lažnim kovid potvrdama

Tokom pandemije koronavirusa Cetinski se našao i u centru pravosudne istrage zbog navodnog pribavljanja lažnog sertifikata o vakcinaciji. Prema navodima tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK), pevač je bio među osobama koje su platile novac kako bi u zdravstveni sistem bio unet lažni podatak o vakcinaciji i tako dobile EU digitalnu kovid potvrdu.

Istraga je pokazala da su takve potvrde izdavane preko medicinske sestre koja je za novac unosila neistinite podatke u sistem, dok je navodno pojedinim osobama, uključujući i pevača, ta usluga naplaćivana oko 100 evra.

Cetinski je negirao optužbe i tvrdio da nije kriv za dela koja mu se stavljaju na teret.

Roditelji pevača bili privedeni

Godine 2014. velika pravna i porodična drama je zadesila familiju hrvatskog muzičara. Naime, otac i majka Tonija Cetinskog tada su bili privedeni usled sumnji da su, u sprezi sa dvojicom činovnika riječke Poreske uprave, pokušali da lažiraju poresku dokumentaciju. Međutim, ova agonija je kratko trajala, jer je sudija već u 15 časova istog dana, nakon što je pažljivo sagledao argumente tužioca, oslobodio bračni par i poslao ih kući.

1/9 Vidi galeriju Dubravka Cetinski i Toni Cetinski Foto: Dragan Kadić

Ubrzo se putem Fejsbuka oglasio Tonijev brat, Matteo, čije reči o ovom potresnom događaju prenosimo u originalu: „Nakon što je sudac u 15 sati preslušao argumentacije tužitelja sudac je moje roditelje pustio isti čas. Dakle samo radi neargumentovanih naklapanja moji su roditelji fotografirani sa lisicama, prenoćili su sjedećki, prozivali na medijski linč..."

- Dalje da ne govorim jer mi srce doslovno puca. Gdje je tu logika?Gdje je tu pravda? Kako da si ja te slike sad izbrišem iz mozga?.