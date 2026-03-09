Slušaj vest

Pevačica Rialda Karahasanović (33) porodila se u oktobru 2024. i na svet je donela ćerku Gloriju. Ona se porodila u Beču gde se i preselila zbog života s partnerom Elvisom Biberovićem, s kojim je sada podelila nekoliko strastvenih kadrova.

Pokazala je kako uživaju na privatnoj proslavi, a u jednom trenutku 11 godina stariji Elvis je u zanosu gricka za uvo.

- Između roditeljstva, svih životnih avantura, naših ličnih ludila i pokušaja da se međusobno ne poubijamo - napisala je pevačica u opisu objave.

Ona je ranije govorila o životnim promenama usled poznanstva s Elvisom.

- Promene su mi teško pale, iako sam neko ko se lako nosi sa promenama, ovo je nekako bilo sve odjednom. I selidba i pauza od posla, mog načina života, totalna promena tempa na koji sam navikla. Borila sam se i trudila da budem jača od svega (pogotovo jer ne volim da priznam svoje slabosti), bilo je dana kad sam bila super, ali bilo je dana kada sam noćima plakala i preispitivala sebe i sve oko sebe. Naravno to je sve i normalno, ali moja psiha se nije baš najbolje nosila sa svim dešavanjima. Jedva sam čekala dan da rodim Gloriu jer sam znala da u tom trenutku sve će da dođe na svoje mesto, kao i što jeste - rekla je ona jednom prilikom.

Na jednu od godišnjica njihove veze, podelila je koliko je srećna.

- Nekoliko dana nakon što smo se upoznali, rekla sam mu: "Bićeš moj muž i otac moje dece". Nešto u meni je jednostavno znalo. Način na koji si me gledao, na koji si govorio, kako si bio miran i siguran - osećala sam se sigurno, viđeno i kao da me potpuno razumeš. Bio si najzgodniji, najpametniji, najšarmantniji muškarac kojeg sam ikada upoznala. Pravi alfa u svakom smislu te reči. A sada, dve godine kasnije, mi smo tačno tamo gde sam rekla da ćemo biti. I dalje si sve to, samo puta 10 - napisala je ona.

- Kao i svaka veza, imali smo svoje uspone i padove. Definitivno nije 50/50 (i ne, ne govorim o podeli računa), ali ljubav je obećanje - da ćemo nastaviti da podsećamo jedno drugo na našu vrednost, da svakodnevno radimo na našoj vezi i da budemo najbolja i najzdravija verzija sebe - posebno za našu G. Hvala ti što si sve što jesi - i što si učinio da se osećam kao kraljica, jer ti zaista jesi kralj.