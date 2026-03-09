Slušaj vest

Hrvati su mahom podržali kontroverznu odluku pevača, podržavajući ga i dižući ga u nebesa, dok fanovi iz Srbije nisu mogli da sakriju bes i razočaranje.

- Kao dugogodišnji fan osećam potrebu da izrazim duboko razočaranje vašim nedavnim tvrdnjama o dvorani Spens u Novom Sadu. Navoditi da je to mesto bilo logor, bez ikakvih verodostojnih istorijskih dokaza i na osnovu neproverenih priča, nanosi štetu istini, ali i svima onima koji taj prostor poznaju i koji su ga godinama posećivali.

Širenje dezinformacija, bez obzira na to od koga dolaze, ne priliči umetniku vašeg ranga. Upravo zato ovakve izjave posebno pogađaju publiku koja je u vašoj muzici tražila zajedništvo i iskrenost, a ne podele i neutemeljene tvrdnje. Mnogi se zato danas pitaju – šta je dovelo do ovakvih izjava? Da li je reč o neinformisanosti, lošim savetnicima ili nečemu trećem?

Teško je razumeti zašto bi neko svesno rizikovao poverenje publike zbog tvrdnji koje nemaju uporište u proverenim činjenicama. Umetnost bi trebalo da povezuje ljude i gradi mostove, a ne da služi kao platforma za širenje netačnih informacija - glasi jedan od komentara.

1/7 Vidi galeriju Komentari na Tonija Cetinskog Foto: Screenshot

- Zanimljivo je da su u toj istoj dvorani godinama nastupali brojni izvođači bez problema, a vi ste se toga setili baš na dan koncerta. Publika koja je kupila karte i došla zbog vas zaslužuje ozbiljniji odnos. Posle ovoga sigurno neću više dolaziti na vaše koncerte a nisam ni jedina. Veliko ste razočaranje - glasi komentar razočaranog fana.

- Nikad do danas današnjeg nisam čula za takve tvrdnje vezano za Spens! Meni više liči na debakl sa prodajom karata koji je uvijen u nacionalistički senzacionalizam. Tolike koncerte ste održali, i to baš na Spensu, zgnuli toliko novca u Srbiji i sad ovo. Čestitke, izgubljeni toliki fanovi u jednom potezu, nadam se da će vam se isplatiti - glasi još jedan komentar ispod objave Tonija Cetinskog.

- Miroljubivo? Razočarali ste sve žene koje su na ovaj Dan žena jedva čekale da dođu i slušaju vaše pesme (jedna sam od njih). Zar niste znali za sve to na prethodnim koncertima, na tom istom SPENS-u? Za sve te laži trebalo bi da vas tuže. Neki od nas su odložili sve zbog te večeri… Sramota - nije mogla da ostane ravnodušna jedna Jovana.

1/5 Vidi galeriju Toni Cetinski Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Promo, valVideo Produkcija

- Haha, ja prvi put čujem za ovaj genijalni spin. Sreća pa te nikada nisam ni slušao, ali prijatelju moj, neko te gadno slagao, a još gadnije je što veruješ nekim glasinama koje nemaju ama baš nikakve veze sa istinom. Znači da sa tobom nije sve u vinklu. A od ovakvog kretenluka spin nisam odavno čuo.

Očigledno sam svake godine odlazio u logor na koncert godinama devedesetih, samo me niko nije obavestio da ulazim u isti. Zaje*ao si prijatelje i sebe, i svoje fanove, to će da ide na tvoju dušu. Pozdravljaju te i svi idioti koji su hladno pivo i sjajni hrvatski bendovi koji su nastupali na tom istom Spensu. Ispao si debil, care, prosto mi je krivo što nećeš pročitati ovo, a meni je samo predivno što nikada nisam mario za tvoju muziku - glasio je još jedan komentar.

- Šteta. Smatrao sam te velikim pevačem i čovekom, a ovako si dozvolio da politika utiče na tvoj kvalitet. Nigde nikad SPENS nije bio označen kao bilo kakav logor do pre nekog vremena. Čudno je da su odbranioci 30 godina čuvali tajnu jednog takvog zlog mesta i puštali kojekakve nastupe izvođača i sportista iz Hrvatske, a baš sad su se setili da to treba objaviti… Sramno! Političari treba da šire mržnju po svaku cenu i, nažalost, uspevaju u tome. Tužno - ogorčen je jedan Nenad.

- Srbi nikada neće shvatiti! Hrvati nikada neće biti naši prijatelji! Ništa loše im Srbi nikada nisu uradili, a oni nas vekovima "čiste" i mi opraštamo! Oprosti, ali ne zaboravi nikad - ogročen je Leka, koji je ostavio komentar na Kurirovom sajtu.

Spens nikada nije bio logor

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je danas kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je htvatski pevač Toni Cetinski otkazao večerašnji koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spens-u gostovao više puta.

Iz tog preduzeća ističu da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert Tonija Cetinskog u Velikoj dvorani Spens-a i da su to učinili izvođač i njegov tim.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Spens Foto: Shutterstock, Promo

Spens je, kako se podseća u saopštenju, od svog osnivanja simbol sporta, kulture, susreta i saradnje među ljudima.

- Smatramo važnim da se skine svaka ljaga sa Spens- a i sa grada Novog Sada, jer oni nikada nisu bili niti će biti mesto progona ili zlostavljanja ljudi zbog svog porekla.