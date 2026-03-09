Slušaj vest

Raspodela bakšiša na estradi oduvek je bila tabu tema o kojoj se ćuti, ali je jedan poznati domaći muzičar odlučio da progovori o skandaloznim situacijama sa privatnih veselja i otkrije kako pevači potkradaju svoje kolege.

Poznati harmonikaš i šef orkestra Maki Aranđelović progovorio je o neprijatnim situacijama sa kojima se susretao tokom dugogodišnje karijere kada je novac u pitanju. Iako ističe da većina muzičara radi pošteno, postoje pojedinci koji su spremni na sve kako bi zadržali pozamašne svote samo za sebe, i to u uigranom dogovoru sa osobljem restorana.

– Bilo je toga u nekoliko navrata, ali ne bih da imenujem ko je u pitanju. Nije to ništa strašno, ali dešavalo se. Recimo, neko sakrije novčanicu u rukav, pa je da konobaru koji je iznese u auto. Oni se posle podele između sebe – ispričao je Maki, otkrivajući šokantnu šemu krađe.

Uhvaćeni u krađi

Ipak, ovakve prevare u današnje vreme pametnih telefona retko prolaze nekažnjeno. Gosti na proslavama stalno snimaju atmosferu, pa "dupljaci" brzo budu uhvaćeni na delu.

– Onda se desi da neki gost to snimi i pokaže mi. Posle toga je taj kolega sa mnom saradnju završio – bio je izričit muzičar, jasno stavljajući do znanja da takvo ponašanje u svom bendu ne toleriše.

Na iznenađenje mnogih, na pitanje da li su u ovakvim situacijama gori mladi pevači željni dokazivanja ili starije, iskusnije kolege, Aranđelović je bio kratak i jasan:

– Starija garda – zaključio je on.