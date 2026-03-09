Slušaj vest

Edita Aradinović u 5. je mesecu trudnoće i vodi računa o svom izgledu, pa je pokazala kako vežba u svom stanu, uz pomoć devojke koja joj trening vodi.

- A celulit, je l' se dobija celulit u trudnoći? - čuje se kako Edita pita devojku koja je trenira.

Ona je pokazala i jelovnik tokom trudnoće, pa joj se na trpezi našlo sledeće - prebranac, kao i poveća činija belog luka, ali i crnog luka.

Očigledno je da Editi baš ove namirnice prijaju tokom drugog stanja, ali i da se odlično oseća čim je i dalje posvećena treningu.

Rastala od partnera Nenada Stevića

Podsetimo, Edita je 24. februara, tokom gostovanja u emisiji Amidži šou, prvi put iskreno priznala zašto se rastala od partnera Nenada Stevića sa kojim je ostala trudna i sa kojim će dobiti ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre... - počela je Edita.

- Ja bih najviše na svetu volela da imam brak kao što imaju oni, Zana... Ja smatram sebe nedovoljno zrelom još uvek da... Moram mnogo da radim na sebi. Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Žao mi je... Mnogo mi je žao što sam takva, ali ja jednostavno... - iskreno je priznala Edita.

- Je l' ti se ikad svidela žena? - pitao ju je Ognjen Amidžić.