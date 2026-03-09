Slušaj vest

Prava kafanska atmosfera za pamćenje obeležila je proteklu noć na jednoj privatnoj proslavi na kojoj je nastupio legendarni folk pevač Era Ojdanić. Iako događaj nije bio otvoren za medije, prema rečima prisutnih, veče je u jednom trenutku preraslo u pravi mali spektakl kada je pevač odlučio da publici priredi iznenađenje.

Naime, usred nastupa Era je na binu pozvao mladu pevačicu Teodora Dora, koja poslednjih meseci sve češće nastupa po klubovima i kafanama. Njihov zajednički nastup izazvao je burnu reakciju gostiju, koji su već nakon prvih taktova ustali sa svojih mesta i počeli da pevaju zajedno sa izvođačima.

Kako kažu očevici, atmosfera je u trenutku postala usijana, a uobičajeni kafanski običaj nije izostao novčanice su počele da lete ka bini dok su gosti u glas pevali refrene.

U svom prepoznatljivom maniru, Ojdanić je dodatno zabavljao publiku šalama i doskočicama. U jednom trenutku, dok je mlada pevačica pevala refren, kroz smeh je dobacio gostima: „Polako ljudi, zatrpaćete je parama!“, što je izazvalo novi talas smeha i aplauza u kafani.

Nakon nastupa, Teodora Dora nije krila zadovoljstvo što je imala priliku da deli binu sa pevačem čije pesme, kako kaže, sluša odmalena.

„Velika je čast zapevati sa ovako velikom legendom. Era je osoba koja me je među prvima podržala kada su moji muzički počeci u pitanju. Beskrajno sam mu zahvalna na tome“, rekla je pevačica uz osmeh.

Gosti koji su prisustvovali slavlju tvrde da se atmosfera dugo neće zaboraviti, a jedno je, kažu, sigurno – kada mikrofon uzme Era Ojdanić, mirna večer gotovo da ne postoji. A kada mu se na bini pridruži i mlada pevačica snažnog glasa poput Teodora Dora, dobra zabava je, čini se, zagarantovana.