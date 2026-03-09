Slušaj vest

Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. mart u Spensu, pod izgovorom da "ova dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih". Ispod ove njegove objave na Fejsbuku nizali su se komentari fanova.

Kako je objasnio, odluci je prethodila anketa koju je pokrenuo na Fejsbuku, gde je od svojih pratilaca zatražio mišljenje o tome da li bi koncert trebalo da bude održan ili ne. Rasprava se dodatno rasplamsala nakon konferencije za medije koju su organizovala udruženja hrvatskih ratnih veterana.

Na tom skupu, održanom u prostorijama HVIDR-e u Zagrebu, predstavnici udruženja pozvali su hrvatske muzičare da razmotre otkazivanje nastupa u Spensu ili da svoje koncerte prebace na drugu lokaciju. Tom prilikom izneli su tvrdnje da je tokom 1991. godine u toj hali, prema njihovim navodima, postojao prostor u kojem su nakon pada Vukovara držani zarobljenici, među kojima su bili i civili.

"Apelujemo na vašu savest i ljudskost, neka poštovanje prema žrtvama bude ispred svakog interesa! Ako koncert mora da se održi, neka bude na mestu koje nije obeleženo patnjom i zločinom", pozvala su udruženja na konferenciji za novinare.

Veteranska udruženja su u svom obraćanju poručila da bi poštovanje prema stradalima trebalo da bude iznad bilo kakvih drugih interesa, te su apelovala na izvođače da vode računa o osećanjima ljudi koji taj prostor povezuju sa ratnim događajima.

Povod za njihovo reagovanje bio je upravo koncert Tonija Cetinskog, zakazan za 8. mart u Novom Sadu, ali i nastup Jakova Jozinovića koji je planiran nekoliko dana kasnije, 14. marta.

Dok je Cetinski već odlučio da svoj koncert otkaže, ostaje da se vidi da li će i Jozinović doneti istu odluku.

Spens nikada nije bio logor

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spensu gostovao više puta.

Iz tog preduzeća ističu da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert Tonija Cetinskog u Velikoj dvorani Spensa i da su to učinili izvođač i njegov tim.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju.

Spens je, kako se podseća u saopštenju, od svog osnivanja simbol sporta, kulture, susreta i saradnje među ljudima.

- Smatramo važnim da se skine svaka ljaga sa Spens- a i sa grada Novog Sada, jer oni nikada nisu bili niti će biti mesto progona ili zlostavljanja ljudi zbog svog porekla.