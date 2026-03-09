Slušaj vest

Nakon izbijanja skandala jer je Toni Cetinskiotkazao koncert u novosadskom "Spensu" strasti se ne smiruju. On je rešio da ne zapeva pred publikom za Dan žena nakon što su to tražili branitelji navodeći da je Spens za vreme ratnih devedesetih bio logor.

Takođe, branitelji su tražili i od mladog pevača Jakova Jozinovića da ne nastupi u istoj dvorani u subotu, 14. marta. Kako saznajemo, koncert Jakova Jozinovića u hali Spens, koji je rasprodat, biće održan.

Kako navodi naš izvor, nema govora o otkazivanju koncerta, a Jakov se veoma raduje druženju sa publikom kako u Novom Sadu, tako i u Beogradu na koncertima tokom marta i aprila u Sava centru.

Podsetimo, Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. mart u Spensu, i to na dan nastupa, a izgovor mu je da "ova dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih". On je najpre pitao fanove da li bi trebalo da održi koncert ili ne, da bi se kasnije opet oglasio na društvenim mrežama sa obaveštenjem da ipak u Spensu neće zapevati, iako je tamo već četiri puta imao koncerte - tri svoja samostalna i jedan sa željkom Joksimovićem.

Kako je objasnio, odluci je prethodila anketa koju je pokrenuo na Fejsbuku, gde je od svojih pratilaca zatražio mišljenje o tome da li bi koncert trebalo da bude održan ili ne. Rasprava se dodatno rasplamsala nakon konferencije za medije koju su organizovala udruženja hrvatskih ratnih veterana.

Na tom skupu, održanom u prostorijama HVIDR-e u Zagrebu, predstavnici udruženja pozvali su hrvatske muzičare da razmotre otkazivanje nastupa u Spensu ili da svoje koncerte prebace na drugu lokaciju. Tom prilikom izneli su tvrdnje da je tokom 1991. godine u toj hali, prema njihovim navodima, postojao prostor u kojem su nakon pada Vukovara držani zarobljenici, među kojima su bili i civili.

"Apelujemo na vašu savest i ljudskost, neka poštovanje prema žrtvama bude ispred svakog interesa! Ako koncert mora da se održi, neka bude na mestu koje nije obeleženo patnjom i zločinom", pozvala su udruženja na konferenciji za novinare.