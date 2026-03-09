Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović nedavno se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi, a sada uveliko priprema krštenje sina Bogdana.

Iako je vest o njenom porođaju na trenutak pala u drugi plan zbog saznanja da je otac deteta oženjen čovek, pevačica ne dozvoljava da joj to pokvari mir i fokusirana je isključivo na majčinstvo.

Nekadašnja pobednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da ovaj važan događaj organizuje u narednom periodu, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti. Kako je Milica Todorović velika vernica, izabrala je da se sveti čin krštenja obavi u jednom manastiru na obodu Beograda.

Želi proslavu u krugu najbližih

"Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lepo i dostojanstveno", otkrio je izvor blizak pevačici.

Dečak će uskoro napuniti 40 dana, a u celokupnoj organizaciji slavlja pevačici najveću podršku pruža upravo njen partner. On je uključen u sve detalje i trudi se da joj maksimalno olakša pripreme, što Milici u ovim trenucima mnogo znači.

Podsetimo, nakon što je u javnosti odjeknula vest o pevačicinoj prinovi, oglasila se i supruga njenog partnera iznoseći šokantne tvrdnje, što je izazvalo lavinu komentara.