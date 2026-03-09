Slušaj vest

Tamara Milutinović žestoko je oplela po kolegi i kumu Marku Gačiću, koji je javno prizano da se razvodi od žene Gorane Goge Gačić zbog prevare. Njena izjava izazvala je veliku pažnju, ali i novu razmenu optužbi među nekadašnjim prijateljima.

Govoreći za medije po povratku sa nastupa na aerodormu, Tamara nije krila razočaranje zbog situacije u kojoj su se našli njeni kumovi, naglašavajući da je dobro upućena u okolnosti koje su dovele do kraha braka.

- Baš me je razočarao. Znam celu priču i znam šta je istina, a šta nije, upućena sam u sve. Žao mi je što Gordana i deca sve ovo preživljavaju. Dobio je premiju, je l’? Pa dobro, videćemo. Neka mu je sa srećom. Način na koji je on to uradio uopšte nije onako kako on govori, ali logično je da svako hoće svoju gu**** da izvuče iz problema - rekla je Tamara Milutinović.

Međutim, na ove navode brzo je reagovao i Marko Gačić, koji nije ostao dužan koleginici. On je poručio da ga njeno komentarisanje situacije ne dotiče, ali je istovremeno podsetio i na događaje iz njene prošlosti.

- Tamara Milutinović je pre nekoliko godina uništila brak Sašku Nikoliću, tako da me njeno moralisanje na aerodromu ne zanima. U intervjuu nisam slagao ništa, a ona očigledno ima amneziju da je ne tako davno bila ljubavnica- rekao je Marko za Kurir.

Njegova izjava dodatno je podgrejala priču koja već danima privlači pažnju javnosti, a sukob dvoje pevača sada je prerastao u otvorenu razmenu optužbi. Za sada nije poznato da li će se Tamara Milutinović ponovo oglasiti povodom Gačićevih tvrdnji, ali je jasno da se polemika između nekadašnjih prijatelja ne stišava.