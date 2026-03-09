Slušaj vest

Nekadašnji finalista Zvezda GrandaMite Stoilkov postao je tata, a najlepšu vest podelio je s javnošću na svojim društvenim mrežama.

- Ljubav, od Boga darovana. Ilarija. 5.03.2026. - napisao je Mite.

Mite je, inače, već godinu i po dana u braku sa svojom izabranicom Marijom.

Značenje imena Ilarija

Ilarija nije često ime u Srbiji, ali se povremeno sreće, uglavnom u gradovima. Širom sveta, ime je najpopularnije u Italiji, gde ima dugu istoriju i tradiciju. Takođe je prisutno u drugim evropskim zemljama, kao što su Španija i Portugal, kao i u Latinskoj Americi. U poslednjih nekoliko decenija, ime je steklo popularnost i u Severnoj Americi, zahvaljujući rastućem interesovanju za italijansku kulturu. Iako nije među najčešćim imenima, Ilarija se smatra elegantnim i blagorodnim imenom.