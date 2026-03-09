Slušaj vest

PevačUroš Živković, prethodnog vikenda bio je u Australiji, gde je publici priredio dve noći za pamćenje.

Tokom večeri nizali su se hitovi, a publika nije krila oduševljenje, nagrađujući pevača gromoglasnim aplauzima i ovacijama. Emocije i dobra muzika obeležili su ova dva koncerta, koja će fanovi sigurno dugo pamtiti.

Energija koju je Živković doneo na binu i među publikom, nešto je o čemu će se dugi pričati među našom dijasporom u Australiji.

Ovim nastupima je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najtraženijih pevača mlađe generacije, a australijska publika mu je uzvratila ljubavlju i energijom kakva se retko viđa.

1/5 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Privatna arhiva, Martina Pavlović, Printscreen Instagram

Podsetimo, Uroš Živković se prošle godine oženio i dobio dete. On je siguran da će proširiti porodicu, a voleo bi da to bude do kraja 2026. godine.

Uroš Živković u Australiji Izvor: Kurir

- Daj Bože zdravlja da proširimo porodicu do kraja godine, da dobijemo još jednog člana. Ja nisam neko ko planira na kratke staze,

uvek imam dugoročne planove. Radiću na novim pesmama, možda i na albumu. Nadam se da će godina biti zdrava, berićetna,

muzika spaja i leči, ali ima tu i mnogo okolnosti koji utiču na to da li su ljudi raspoloženi na provod. Ja volim da radim, muzika me

leči. Volim da radim, posao mi donosi lepo, onda dođem kod kuće spreman za porodicu. Srećan sam čovek, zdrav, imam veliku

porodicu, mnogo kumova, prijatelja... Ljudi treba da prestanu da gledaju u tuđa dvorišta - rekao je nedavno Uroš.