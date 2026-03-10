Slušaj vest

Ognjen Amidžić je nedavno otkrio da ga je u poslovnom smislu najviše razočarala Andreana Čekić i da za nju trenutno nema mesta kod njega u "Ami Dži šouu".

Amidžić je istakao da ga je pevačica ostavila na cedilu ni krivog ni dužnog nekoliko sati pred snimanje emisije, iako su se poznavali i sarađivali godinama.

Kako saznajemo, Čekićeva je gostovanje kod Ognjena otkazala jer nije mogla da dovede svoje goste, a s drugim učesnicima koji su bili predviđeni nije htela da sedi u istoj emisiji.

- Sporna emisija u kojoj je trebalo da gostuje Andreana, a o kojoj je govorio Ognjen, trebalo je da se emituje krajem juna prošle godine. Dogovor je bio da tom prilikom ona promoviše i svoj novi album, koji je tek bio izašao. O svemu u vezi s gostovanjem i ostalim gostima sa Ognjenom su dogovorili njeni bivši saradnici. Andreana je htela da tada s njom budu njene kolege i prijatelji s kojima se i privatno druži, kum Darko Lazić, Kaća Grujić i Uroš Živković. Kako su joj oni tad rekli, to je sve bilo u redu i dogovoreno. Ipak, nekoliko sati pre početka snimanja, Andreana je saznala da će s njom u emisiji biti drugi gosti, a ne njeni prijatelji. Kako se može videti i na najavi koja je toga dana bila postavljena na društvenim mrežama, to su bili rijaliti učesnici Kristijan Golubović, Boža Džouns, kao i Olja Karleuša i Bane Nedović - priča naš izvor upućen u celu priču, pa nastavlja:

- Kad je čula za tu promenu, Andreana se jako iznervirala i rešila da ne ode na snimanje. Odmah je pozvala direktno Ognjena i rekla da s tim gostima ne želi da bude u emisiji. On se tad našao u nebranom grožđu, a kao zamena za Andreanu, upala je Marina Visković. Čekićevoj je Ognjen to opasno zamerio i od tada nisu u dobrim odnosima, zbog čega je pevačica persona non grata kod njega u emisiji, o čemu je i sam nedavno pričao. Andreana je zbog ovog skandala ubrzo promenila i tim saradnika, tako da od tada sarađuje s drugim ljudima. Njoj dugo nije bilo prijatno zbog svega, baš je sebi tad napravila problem. Za ovaj incident se verovatno ne bi ni saznalo u medijima da Ognjen nije sam isprozivao Andreanu u intervjuu koji je dao nedavno - zaključuje naš izvor.

Andreana nam se nije javljala na pozive da prokomentariše ovaj slučaj.

Podsetimo, Amidžić je rekao da mu se nikad tokom karijere nije desila neprijatnost i "ispala", kao što je to bio slučaj s Čekićevom.

- Razočarala me je Andreana Čekić. To se desilo relativno skoro. Nikad niko kod nas nije zabranjen. Mislim da treba da prođe jedan duži period, pošto smatram da se ponela krajnje neprofesionalno u jednom trenutku. To mi je veoma čudno za nekoga s kim sarađujem godinama na svim nivoima. Ne možeš ti meni da se javiš istog dana kad snimam emisiju u tri po podne, a lajv je u 10. Znači, mi se već od sedam, osam postavljamo. Ne možeš da dođeš i kažeš da ti nisi ispoštovana ne znam od koga i na koji način. To je nemoguće. Nikad mi se to nije desilo. Sad ne može da dođe, jer sad sam ja pun. Da se moja ekipa pita i ljudi koji rade sa mnom, mi bismo takvi bili prema mnogim drugim ljudima. Ja samo smatram da se uvek postavljam iznad situacije. Ne bi ni bio problem, ali ne možeš ti mene na taj dan da ostaviš bez rešenja, da mi se javiš zbog navodno ne moje greške. Pa nemoj onda meni da praviš problem. Ti meni praviš problem, a ja nisam napravio grešku - rekao je Ognjen za Skandal, pa nastavio:

- Ima i drugi momenat tu. Ne može mene niko da zavadi s tobom ako se ti i ja znamo i komuniciramo godinama. Pozvao bih ja tebe ili ti mene, pa bi me pitao. Niko nikad nije jači od sistema, to niko ne kapira. Ali na taj način, to samo pokazuje jednu drugu stranu, koju ja nisam ni očekivao ni verovao da neko ima. Samo neka prođe neko vreme, pa ćemo videti - zaključio je voditelj.

