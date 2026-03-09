ĐORĐE DAVID DOŽIVEO PAKAO ZBOG SLIKE IZ BOLNICE: Prijatelji su me naduvali kao majmuna, evo kako je reagovao na pomen Tonija Cetinskog
Đorđe David zabrinuo je mnoge kada je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz bolničkog kreveta. Kako je otkrio to je bila scena iz serije "Nasledstvo" u kojoj glumi.
- Na snimanju serije je bilo odlično, vidim da je napravljena čitava dževa. Nećete verovati, četiri miliona pregleda jer ljudi ne pročitaju do kraja. Ja sam se smejao, nisam imao nameru da radim nikakav marketing sebi, nego da napravim marketing seriji, to je u sklopu moje uloge. Pošto sam složio tu priču na nekakav svoj način, u fazonu da bih ljude zaintrigirao, međutim, prijatelji su me zvali i naduvali kao majmuna što me je i obradovalo jer sam video ko su mi pravi drugari i drugarice kojima je stalo do mene u ovim sumanutim vremenima, rekao je Đorđe David i osvrnuo se na one koji su odmah pomislili da je završio u bolnici.
- Ljudi su površni, ljudi ne čitaju do kraja. Umesto da sa napretkom tehnologije idemo napred mi se vraćamo u rikverc. To je neobrazovanje i nezainteresovanost - rekao je roker.
Nije želeo da komentariše Tonija Cetinskog
Nije želeo da komentariše odlukuTonija Cetinskog koji je na 8. mart otkazao koncert u Spensu.
- Moj odgovor je da je Marija Šerifović imala fantastičan koncert u Sava Centru, što me raduje. Uvek ćemo je zvati naša Mara, išamarala je to onako kako treba. Želeo sam da odem, ali sam sa kandidatima bio u priči. Vidim da je Bajaga uradio koncert u Nišu, vidim da kreću koncertne sezone za naše izvođače i da su prostori gde se to svira puni, to je ono što mene raduje i interesuje.
