Đorđe David zabrinuo je mnoge kada je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz bolničkog kreveta. Kako je otkrio to je bila scena iz serije "Nasledstvo" u kojoj glumi.

- Na snimanju serije je bilo odlično, vidim da je napravljena čitava dževa. Nećete verovati, četiri miliona pregleda jer ljudi ne pročitaju do kraja. Ja sam se smejao, nisam imao nameru da radim nikakav marketing sebi, nego da napravim marketing seriji, to je u sklopu moje uloge. Pošto sam složio tu priču na nekakav svoj način, u fazonu da bih ljude zaintrigirao, međutim, prijatelji su me zvali i naduvali kao majmuna što me je i obradovalo jer sam video ko su mi pravi drugari i drugarice kojima je stalo do mene u ovim sumanutim vremenima, rekao je Đorđe David i osvrnuo se na one koji su odmah pomislili da je završio u bolnici.

- Ljudi su površni, ljudi ne čitaju do kraja. Umesto da sa napretkom tehnologije idemo napred mi se vraćamo u rikverc. To je neobrazovanje i nezainteresovanost - rekao je roker.

Nije želeo da komentariše odlukuTonija Cetinskog koji je na 8. mart otkazao koncert u Spensu.