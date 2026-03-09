Slušaj vest

Kompozitor i član žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda Aleksandar Milić Mili pojavio se na snimanju nove emisije, kada je dobio pitanje o događaju o kojem i juče i danas bruje srpski mediji.

Pevač Toni Cetinski je otkazao koncert u Spensu zbog "ratnih devedesetih", a na poziv hrvatskih veterana koji su tvrdili da je na tom mestu bio logor, što je promaklo Miliću.

Na naše pitanje da prokomentariše potez pevača koji je ranije nastupao u novosadskoj dvorani, Mili je prvo upitao šta se desilo, a na kraju i odbrusio "budalaština" i ušao u zgradu.

Spens nikada nije bio logor

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spensu gostovao više puta.

Iz tog preduzeća ističu da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert Tonija Cetinskog u Velikoj dvorani Spensa i da su to učinili izvođač i njegov tim.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju. 

Spens je, kako se podseća u saopštenju, od svog osnivanja simbol sporta, kulture, susreta i saradnje među ljudima.

- Smatramo važnim da se skine svaka ljaga sa Spens- a i sa grada Novog Sada, jer oni nikada nisu bili niti će biti mesto progona ili zlostavljanja ljudi zbog svog porekla.

Naprotiv, Novi Sad je uvek bio prepoznatljiv po svojoj otvorenosti, multikulturalnosti i poštovanju različitosti - kaže se u saopštenju.

kurir.rs/mondo

